Musikverein Rißtissen beweist Spielklasse

Musikalisch präzise und mit dem nötigen Charakter haben die Rißtissener Musiker am Samstagabend ihre Darbietungen in der Römerhalle in Rißtissen den Zuhörern vorgestellt. Beim alljährlichen Weihnachtskonzert, das laut Dirigent Hannes Färber ausdrücklich kein Mottokonzert darstellte, konnten die Jugendkapelle und die aktive Kapelle mit ihrer Stückauswahl und ihrem Können überzeugen. Wolfgang Haas, Erster Vorsitzender des Musikvereins Rißtissen, konnte Ortsvorsteher Markus Stirmlinger mit Frau sowie Hubert Stoll als Vertreter des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg begrüßen.

Einen schwungvollen Start in den Abend bescherte die Jugendkapelle unter der Leitung von Sonja Gaißmaier den Zuschauern mit dem bekannten Weihnachtsklassiker „Mary’s boy child“. Laura Sahm aus den Reihen der Jungmusiker kündigte das nächste Stück an, das von dem bekannten Schweizer Wilhelm Tell handelte. Der berühmte Apfelschuss war wohl jedem in der Halle ein Begriff. Mit der Ouvertüre „Tell Saga“ von Alfred Bösendorfer wurde eine kleine Geschichte über den Volkhelden erzählt. Von anfangs ruhigen und bedachten Passagen, die an ein Gebet in der Kapelle erinnern sollen, bis hin zu einem lauten Signal, das zur Versammlung rufen sollte, deckte das Stück eine ganze Bandbreite an musikalischen Unterschieden in beispielsweise Dynamik und Artikulation ab.

Für das zweite Stück musste man sich etwas in den Blasmusikhits von Viera-Blech auskennen. Martin Scharnagl heißt der begabte Musiker und Komponist, der auch einen „echten Scharnagl für Jungmusiker“ komponierte. „Young Fanfare“ heißt das klangvolle Werk, das die Rißtissener Musiker zum Besten gaben. Die Zuschauer verlangten auch eine Zugabe und dieser Bitte kam die Jugendkapelle natürlich nach. Mit dem Stück „Sag, wie sieht die Welt woanders aus?“ aus dem Musical „Paul der Pinguin“ begeisterten die Musiker das Publikum. Mutig stand Alexa Schmid mit einem Mikrofon auf der Bühne und übernahm den Gesangspart.

Festlicher Konzertmarsch

Nach einer kurzen Umbaupause erklang der festliche Konzertmarsch „Euphoria“ von der Bühne. Die 50-köpfige aktive Kapelle unter dem Dirigat von Hannes Färber hatte die Jugendkapelle abgelöst. „Der Name des Musikstücks stammt aus dem Griechischen und bezeichnet ein Gefühl des Wohlbefindens, der Lebensfreude und einer allgemeinen Hochstimmung“, erklärte Katharina Leutz in ihrer Ansage.

Auch das nächste Stück „Le Nozze Veneziane“ überzeugte mit musikalischen Unterschieden, die gut von den Musikern herausgearbeitet wurden. „Ich versuche, in den Proben möglichst alle Musikparameter, wie die Dynamik, Rhythmus oder Artikulation, einzufordern“, erklärte Färber, der seit Januar 2018 die Kapelle leitet, seine Proben. Er lege auch größten Wert auf die erwähnten musikalischen Unterschiede, denn man solle ruhig einmal „Grenzen ausreizen“. Vor der Pause gab es noch als Programmpunkt einen Marsch der polnischen Streitkräfte, „P.O.S.“ von Edward Maj/Arr. Franz Watz.

Mit „The Witch and the Saint“ begann der letzte Konzertteil des Abends. Das Stück, das von den Ellwanger Zwillingsschwestern zur dunklen Zeit der Hexenverfolgung handelt, beschreibt musikalisch die gegensätzlichen Persönlichkeiten. Ein spannendes Stück, das insgesamt ein halbes Dutzend Schlagzeuger verlangt.

Das nächste Stück „Images of a City“ hatte einen ganz besonderen Hintergrund. Dirigent Hannes Färber wird nächstes Jahr seinen Master im Studienfach „Blasorchesterleitung“ machen. Als Stück des Masterkonzerts im Juni 2019 ist unter anderem dieses Werk von Franco Cesarini geplant. Das heißt für die Musiker: Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Es werden im nächsten halben Jahr die Vorbereitungen auf das Masterkonzert auf Hochtouren laufen. Das anspruchsvolle Stück von Cesarini erzeugten beim Publikum emotionale Bilder des Lebens mit all seinen zahllosen Stimmungslagen.

Die zwei Teile – der eine nervös, schnell und an ein Verkehrschaos erinnernd, der andere ruhig und gesanglich – vereinen sich am Schluss zu einer musikalischen Gesamtheit. Mit „Frank Sinatras Classics“ hat die Kapelle genau den lockeren Bigbandsound getroffen, den die Zuhörer begeistert mit den Füßen mitwippten. Die Struktur und der Charakter der Stücke der Musikpersönlichkeit Frank Sinatra wurden auf das Arrangement ohne hinzugefügte Schnörkel übertragen. Auch das Stück „Winterrose“ passte als Zusammenschnitt mehrerer festlicher Weihnachtsstücke zur Jahreszeit und rundete ein gelungenes Konzert vollends ab.

Musiker werden geehrt

Von der Jugendkapelle wurden für ihre Leistungen in der Musikprüfung D1 folgende Musiker geehrt: Felix Bausenhardt, Jonas Hänssler, Michael Hofmann, Liliane Sahm, Simon Schmid und Verena Schmid. Für die Musikprüfung D3 wurde Marie Pfetsch geehrt. Auch Katharina Leutz wurde gedankt für die erfolgreiche Vorbereitung der D1-Prüflinge.

Für zehn Jahre aktive Tätigkeit wurden mit der Ehrennadel in Bronze des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg (BVBW) ausgezeichnet: Theresa Hofmann, Viola Salzgeber, Rebecca Schmucker, Simon Stückle und Simon Hoffer.

20 Jahre Musikeraktivität konnte Katharina Sommer nachweisen und wurde mit der Ehrennadel in Silber des BVBW geehrt. Für 50 Jahre aktives Musizieren mit Ehrennadel in Gold mit Diamant des BVBW geehrt wurde Matthias Kirsch, der auch als Vorbild aller Jugendlichen gelten sollte.

Auch Christian Mast wurde eine Ehrung zuteil für seine zehnjährige Ausführung des Amtes der Geschäftsführung des Musikvereins Rißtissen.