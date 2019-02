Musikverein Mundingen blickt auf das Jahr zurück

Ein erfolgreiches Jahr 2018 hat der Musikverein Mundingen hinter sich gebracht. Dies zeigte sich am Freitag bei der Hauptversammlung. Höhepunkt war die Bewertung „hervorragend“ beim Kreismusikfest in Kirchen.

Mit 92,2 Punkten habe die Mundinger Musikkapelle in der Oberstufe nach langer Zeit wieder einmal hervorragend abgeschnitten, hob Dirigent Markus Windgassen-Löffler die Leistung des von ihm seit zwei Jahren geleiteten Blasorchesters hervor. Musikalisch habe man 2018 viel gearbeitet und am Ende ein sehr gutes Adventskonzert präsentiert. Als besten Probenbesucher zeichnete er Gerhard Beck für die Anwesenheit bei 44 von 45 Gesamtproben aus.

Nach Aussage von Tanja Holder, der Vorsitzenden für Verwaltung und Organisation, zählt der Verein einschließlich Jugend 98 aktive Musiker. Mit im Verein sind 109 fördernde Mitglieder und zehn Ehrenmitglieder. 17 Kinder und Jugendliche befinden sich im Instrumentalunterricht, acht Kinder bilden eine Blockflötengruppe, teilte Daniel Becher, der Vorsitzende für den Orchesterbetrieb mit. Seiner Aussage nach ist der Verein bei der Jugendarbeit gut aufgestellt. Hervorragende Arbeit bescheinigte er Jugenddirigent Andreas Schnizer und Jugendleiterin Christine Schörle. „Ungewiss, spannend, erleichtert“, formulierte Stefan Schnizer, der Vorsitzende für den Festbetrieb, das Resümée des ersten von ihm organisierten Waldfestes. Dieses sei insgesamt ebenso zufriedenstellend verlaufen wie im Herbst die Kirbe. Der Zeltvertrag für das laufende Jahr stehe und zum zweiten Mal werde die Band „Oberkrainer Power“ aus der Steiermark das Fest am Donnerstag, 30. Mai, mit dem Vatertagsfrühschoppen eröffnen. Ein Kunsthandwerkermarkt ergänzt am Freitag den Flohmarkt im Zelt. Abends animiert die Band XÄV das Publikum zum Tanz.

„Mit dem Geld können wir schaffen“, zeigte sich Kassiererin Daniela Beck mit den Jahresgewinn zufrieden und zählte die damit finanzierten Ausgaben auf. Der Umsatz beim Waldfest und bei der Kirbe steigert sich ihrer Aussage nach seit Jahren.

Viel Freude hatte Jugenddirigent Andreas Schnizer an seiner 31 Jugendliche zählenden Kapelle. Beim Wertungsspiel in Baltringen errang sie in der Mittelstufe 87,3 Punkt und bot zum Ausgang des Jahres einen beachtlichen Beitrag zum Adventskonzert in der Granheimer Albhalle. Für hundertprozentigen Probenbesuch zeichnete Andreas Schnizer Luisa Lang aus. Jugendleiterin Christine Schörle veranschaulichte die Jugendarbeit mit einer Bildpräsentation. Dabei sah man die fröhlichen Jungmusiker bei der Altpapiersammlung, bei der Arbeit am Waldfest, im viertägigen Zeltlager und beim siebten Mundinger Weihnachtsmarkt. Diesen organisierte die Musikerjugend zusammen mit der Landjugendgruppe.

Nach der auf Antrag von Ortsvorsteher Winfried Wohlleb einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands wählte die Versammlung in geheimer Abstimmung Daniel Becher mit 68 von 73 Stimmen erneut zum Vorsitzenden für den Orchesterbetrieb. Bei der Wiederwahl als Kassiererin erhielt Daniela Back 66 von 72 Stimmen. Per Handerhebung wurden Tobias Schnizer, Anita Kübek, Verena Rupp und Alexander Rupp als Ausschussmitglieder bestätigt.