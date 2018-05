Der Musikverein Kirchbierlingen lädt am Sonntag, 6. Mai, zu seinem 21. Schwobahock im und rund um das Musikerheim ein. Los geht’s um 11 Uhr mit dem zünftigen Frühschoppen und der „Original Schwoba Band“. Zur Mittagszeit warten schwäbische Gerichte und die beliebten „Göggele vom Grill“ auf die Besucher. Und weil sich die Kirchbierlinger Musiker zum Kreismusikfest im kommenden Jahr neue Uniformen anfertigen lassen wollen, soll beim Schwobahock dafür Geld gesammelt werden. Dafür hat sich der Musikverein etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir werden ein Sponsoren-Musizieren veranstalten“, sagt Reinhold Schick, Vorsitzender des gastgebenden Musikvereins. Wie bei einem Sponsorenlauf müssen dabei Runden gedreht werden, für die ein Sponsor in die Tasche greift. Allerdings wird beim Sponsoren-Musizieren nicht nur gelaufen, sondern unterwegs musiziert, also gesungen oder auf einem Instrument gespielt. Starten dürfen Einzel-Musizierer oder Gruppen. Und noch ein Unterschied zum Sponsorenlauf: Die Runden werden nicht auf der Aschenbahn, sondern auf einem Spaßparcours beim Kirchbierlinger Musikerheim gedreht. „Die Musiker und Sänger, egal welchen Alters, starten ab 14 Uhr und bei jedem Wetter“, so Schick. Kinder und Jugendliche bekommen am Schluss eine Medaille und ein Freigetränk. Auf erwachsene Sponsoren-Musikanten warten zwei Freigetränke. Am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen, am Abend bieten die Kirchbierlinger Musikerinnen und Musiker ein schwäbisches Vesper an und ab 17 Uhr werden die „Heft 13 Musikanten“ beim Schwobahock aufspielen.