Musikverein Kirchen fiebert dem Kreismusikfest entgegen

78 Mitglieder des Vereins Musikkapelle Kirchen haben sich am Samstag im Gasthof Hirsch zur Generalversammlung eingefunden. Im Mittelpunkt stand das vom Verein ausgerichtete Kreismusikfest 2018.

„Das letzte Jahr stand schon stark im Zeichen des Kreismusikfestes“, eröffnete Musikvereinsvorsitzender Frank Schrode seinen Jahresrückblick und strich damit die Bedeutung einer Veranstaltung heraus, die allen Mitgliedern viel abverlangt. Etliches ist schon gut auf dem Weg, anderes fordert noch einige Anstrengung.

Der Verein zählt 264 Mitglieder. Davon spielen 124 ein Instrument. In der Jugendausbildung kamen vergangenes Jahr acht Anfänger dazu. 130 passive Mitglieder fördern den Musikverein. Von 14 Ehrenmitgliedern spielen vier weiter in der Kapelle mit. Als Höhepunkte des Jahres 2017 bezeichnete Frank Schrode das vom Publikum sehr gut angenommene Frühjahrskonzert, den hervorragenden Erfolg beim Wertungsspiel in der Kategorie „Traditionelle Blasmusik“. Etwas mehr Besucher hätte das traditionelle Weinfest verdient gehabt. Wichtige Einnahmequellen sind Altpapier- und Alteisensammlungen. Etliche das Kreismusikfest 2018 betreffende Organisationssitzungen nahmen viel Zeit in Anspruch.

Vom Narrenbaumaufstellen bis zum Auftritt beim Ehinger Weihnachtsmarkt reicht die von Schriftführer Frank Münst aufgelistete Reihe eigener und besuchter Veranstaltungen. Ein leichter Kassenüberschuss lässt Kassierer Martin Haberbosch der Zukunft gelassen ins Auge sehen, zumal das Kreismusikfest ein kräftiges Plus auf dem Konto verspricht.

Gut drauf ist laut Aussage von Jugendleiterin Ines Klonner auch die Jugendabteilung mit 58 Jungmusikern in Vororchester und Jugendkapelle. Das Vororchester wird jetzt von Steffie Huber geleitet.

Die Mahnung, bei Auftritten in voller Stärke zu erscheinen, konnte sich Musikkapellendirigent Steffen Lepple nicht verkneifen. Die Teilnahme am Wertungsspiel in traditioneller Blasmusik habe gezeigt, dass ein Walzer genauso sorgfältig einstudiert werden müsse wie ein anspruchsvolles Konzertstück. „Wir können glücklich sein, Frank als Vorsitzenden zu haben“, würdigte Lepple die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand. „Kommt alle zum Konzert am 17. März“, lud er zum ersten Großereignis im Jubiläumsjahr ein. Mit 83 Musikern hat die Kapelle einen bisher nie da gewesenen Höchststand erreicht. Einstimmig sprach sich die Versammlung für die von Ortsvorsteher Alfred Schrode beantragte Entlastung des Vorstands aus.

Noch 14 Wochen seien es bis zum Kreismusikfest, stellte Frank Schrode im Schlusswort fest. Doch vor dem KMF 2018 kommt am 17. März das Jubiläumskonzert in der erneuerten Mehrzweckhalle. Danach geht es richtig rund. Jeder sei gefordert, für die Teilnahme am Fest zu werben, Plakate auszuhängen und mit den Leuten zu reden. Als Patenkapelle wird der Musikverein Dächingen am Festsonntag den Gottesdienst umrahmen und zum Frühschoppen aufspielen. 23 Kapellen haben sich bisher zum Wertungsspiel angemeldet. Dieses findet in der Kirchener Mehrzweckhalle und in der Ehinger Lindenhalle statt.