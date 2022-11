Musikverein Kirchbierlingen lädt zum Martinskonzert

Der Musikverein Kirchbierlingen veranstaltet am Samstag, 12. November, sein traditionelles Martinskonzert. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Festhalle in Kirchbierlingen. Die Musiker der Jugendkapelle und Aktivenkapelle haben ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm erarbeitet und hoffen, die Musikwünsche ihrer Freunde und Konzertbesucher erfüllen zu können, heißt es in einer Vorschau des Musikvereins.

Die Jugendkapelle hat die Musikstücke „Stockholm Waterfestival“ von Luigi di Ghisallo, „Highlights from Frozen“ von Sean O‘Loughlin sowie „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble einstudiert. Die Aktive Kapelle spielt die Stücke „Curtain Up!“ von Alfred Reed, „Hobbit aus Symphony No. 1 Herr der Ringe“ von Johan de Meij, „Tanz der Vampire“ von Otto Jim Steinman sowie „Primavera Beautiful Mountain Winds“ von Satoshi Yagisawa. Im Anschluss an das Konzert ist das Musikerheim zur gemütlichen Einkehr geöffnet.