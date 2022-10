Musikverein Kirchbierlingen hält Hauptversammlung ab

Der Musikverein Kirchbierlingen hält am Samstag, 8. Oktober. seine Haptversammlung im Musikerheim in Kirchbierlingen ab. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Vorsitzenden, des Kassierers, der Dirigenten der Aktivenkapelle und der Jugendkapelle, der Schriftführerin, der Jugendleiterin sowie des Sprechers der Heft-13-Musikanten. Zur Wahl stehen in diesem Jahr der Vorsitzende, die Jugendleiterin sowie zwei Beisitzer. Mitglieder, Freunde und Förderer des Musikvereins Kirchbierlingen sind zu der Versammlung eingeladen.