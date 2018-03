Musikverein freut sich aufs Kreismusikfest

Sein 110-jähriges Bestehen feiert der Musikverein Kirchbierlingen im Jahr 2019 zusammen mit dem von ihm ausgerichteten Kreismusikfest. Dies gab Vorsitzender Reinhold Schick am Freitag bei der Hauptversammlung bekannt.

Das Kreismusikfest 2019 ist bereits das fünfte, das der MV Kirchbierlingen ausrichtet. Der Festplatz sei schon angelegt, teilte Schick mit, Ein Festausschuss befasse sich mit 34 Organisationsbereichen. Mit einer von Johann Georg Huber und dessen 17-jährigem Sohn Paul gegründeten Viermannkapelle fing im Sommer 1909 die Geschichte der Kirchbierlinger Blasmusik an. Zurzeit zählt der Verein 496 Mitglieder. Von 165 Instrumentalisten sind 92 männlich und 73 weiblich.

11 400 Euro habe die Umrüstung des Musikerheims auf LED-Beleuchtung gekostet und 2000 Euro die Einrichtung eines neuen Vereinsbüros m Obergeschoss, berichtete der Vorsitzende. Bis 2019 sollen um 98 000 Euro neue Uniformtrachten beschafft werden. Die gelben Westen als Kennmerkmal des MV Kirchbierlingen werden beibehalten. Finanziert werden soll die neue Bekleidung durch einen Eigenanteil der Träger, Vereinsrücklagen und Spenden bei der als Wunschkonzert gestalteten Serenadentournee 2018. Zusätzlich soll beim diesjährigen Schwobahock ein musikalischer Sponsorenlauf Geld einbringen und den Zuschauern viel Spaß bereiten.

Für die Verbreiterung der Bühnenöffnung um zwei Meter und die Verbesserung der Akustik hat die Stadt Ehingen im Haushalt Mittel eingestellt. Damit sollen optimale Voraussetzungen für den Auftritt großer Musikkapellen bei den Wertungsspielen des Kreismusikfestes 2019 geschaffen werden.

Hervorragende Arbeit bescheinigte Reinhold Schick den Dirigenten Frank Auchter und Marek Scheliga. Sie hätten für eine fortlaufende Qualitätssteigerung gesorgt.

Annähernd 160 000 Euro hat der Musikverein nach Auskunft von Kassenverwalter Christian Burger im vergangenen Jahr eingenommen und 150 900 Euro ausgegeben. Mit einem Kassenstand von rund 74 000 Euro ist der Verein gut aufgestellt.

Nach einem Workshop zur Vorbereitung der Teilnahme am Wertungsspiel in der Kategorie „Traditionelle Blasmusik“ habe die Kapelle in Schmiechen hervorragend abgeschnitten, berichtete Dirigent Frank Auchter. Als gelungen bezeichnete er das musikalisch höchst anspruchsvolle Martinskonzert. Bei 42 Gesamtproben fehlten Lisa Schick und Moritz Steinle nur einmal, Bernhard Beck, Thomas Glöckler, Reinhold Huber, Jonas Ried und Otto Werner zweimal. 74 Kinder und Jugendliche musizieren beim MV Kirchbierlingen, teilte Jugendleiterin Johanna Zimmermann mit. Weil Christoph Seitz bei der Jugendkapelle keine einzige Probe versäumte, zeichnete ihn Jugenddirigent Marek Scheliga besonders aus. Die Jugendkapelle zählt 34 Musiker. Die Tendenz spreche für eine Gemeinschaftsjugendkapelle, so Scheliga. Von 13 Proben und sieben Auftritten der Heft-13-Kapelle berichtete Anton Hummel. Der durchschnittliche Probenbesuch habe bei 88 Prozent gelegen. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wählten 107 Wahlberechtigte einstimmig Linus Betz, zum Kassierer Daniel Steinle. Neue Beisitzer sind Florian Brunner, Klaus Ölmaier und Johanna Schirmer. Zum Schluss wurden einige ausscheidende Musiker verabschiedet.