Musikverein Frankenhofen spielt Musik im Advent

In der voll besetzten Dorfkirche St. Georg hat der Musikverein Frankenhofen das Publikum am Sonntag mit seiner traditionellen „Musik im Advent“ beeindruckt. Jugendkapelle und Musikkapelle intonierten anspruchsvolle Arrangements weihnachtlicher Klänge.

Mit „Happy Xmas (War is Over)“, einem vor 50 Jahren von John Lennon als Gegenstück zu „Oh Tannenbaum“ geschriebenen Song, eröffnete die von Alexander Lock dirigierte Jugendkapelle die Veranstaltung und setzte mit „Kinderweihnacht“ einen heiteren Akzent. Alle Jahre wieder - Ihr Kinderlein kommet - Morgen, Kinder, wird's was geben - In der Weihnachtsbäckerei gaben einen Vorgeschmack auf das Fest.

„O Heiland, reiß die Himmel auf“, setzte die Musikkapelle unter der Leitung von Josef Uhl an den Beginn ihrer Vortragsfolge und erinnerte an die in Jesaja 45,8 ausgedrückte Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es folgten „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Macht hoch die Tür“ in der Adventsfantasie von Thiemo Kraas. Große Anforderungen an die Musiker stellte die „Christmas Fantasy“ von Jan de Haan mit „Es ist Ros entsprungen“, „O Little Town of Bethlehem“, „Once in Royal Davids City“, „Hark!“, „The Herald Angels Sing“, „God Rest Ye Merry Gentlemen“ und „Good King Wenceslas“.

Eine ebenfalls große Herausforderung war das von Naohiro Iwai differenziert für Blasorchester arrangierte „Jingle Bells“. „Gabriellas Sång“ über Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“ berührte die Zuhörer.

Ganz auf die Weihnachtsfreude zugeschnitten war am Ende das Medley „Überall ist Weihnacht“ mit den Liedern „Leise rieselt der Schnee“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „Morgen Kinder wird’s was geben“ und „Es ist ein Ros entsprungen“. Der enthusiastische Applaus des Publikums wurde mit einer gefühlsintensiven Paraphrase auf „Stille Nacht“ belohnt.

4700 Euro übergab Vereinsvorsitzende Jutta Uhl als Erlös des Konzerts des Landespolizeiorchesters im September in der Ehinger Lindenhalle an Thomas Kehm, den Leiter der Schule St. Franziskus für Kinder und Jugendliche mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen in Ingerkingen.

Mit Punsch, Glühwein und Imbiss bewirtete Edith Bohner im Hof des Gasthauses zum Grünen Baum viele Besucher des Konzerts.

Am Samstag ist der MV Frankenhofen nachmittags um 15 Uhr mit seiner „Musik im Advent“ in der Hauskapelle von „Maria Hilf“ in Untermarchtal zu Gast.