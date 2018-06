Musikverein Dächingen gratuliert Josef Schrode

Der Musikverein Dächingen hat mit einem zünftigen Ständchen am Samstagabend seinem ältesten aktiven Musikanten Josef Schrode zu dessen 70. Geburtstag gratuliert und zusammen in diesen hineingefeiert.

„Du warst in den vergangenen 57 Jahren und bist es heute noch, ein zuverlässiger Kamerad und sei es in Musikproben, bei Auftritten oder Arbeitseinsätzen so gut wie immer dabei. Und damit bist du ein Musiker und Freund, der uns allen ans Herz gewachsen ist“, so Vorsitzender Armin Huber in seinen Glückwünschen zum Jubilar. Auch der Kirchenchor gratulierte dem Jubilar musikalisch, bevor anschließend zusammen im Musikraum kameradschaftlich in den Geburtstag hineingefeiert wurde.

1959 hat Josef Schrode angefangen, im Musikverein Dächingen zu musizieren. Er erlernte zunächst das Flügelhorn zu spielen, als 1984 ein Bassist gesucht wurde, hat er auf die Tuba umgelernt. Diese spielt er bis heute aktiv im Musikverein Dächingen. Er ist somit ältester aktiver Musikant in den Reihen des Musikvereins, in dem auch alle seine vier Kinder mitspielen. Musik hat in der Familie Schrode Tradition, schon der Vater von Josef Schrode spielte die Tuba, und war 1928 Gründungsmitglied beim Musikverein Dächingen. Franz Schrode, der Bruder von Josef, war 31 Jahre (1982 bis 2013) lang Dirigent beim Musikverein Dächingen.