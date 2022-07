Musikverein bedankt sich mit Sommerserenade

Der Musikverein Rißtissen benötigt eine neue Uniform. Dafür wurde eine Spendenaktion initiiert, die eine hohe Resonanz brachte, heißt es in einer Mitteilung des Musikvereins. Dafür möchte sich der Verein nun bedanken und lädt für Sonntag, 17. Juli, um 18 Uhr zu einer Sommerserenade Schlosshof von Schloss Stauffenberg in Rißtissen ein.

Die Neuanschaffung der Uniform sei nötig, da die aktuelle Uniform des Musikvereins bereits fast 50 Jahre alt ist. Zudem sei sie wegen ihrer Aufmachung im historisch-militärischen Stil sehr kostspielig im Unterhalt, heißt es in der Vereinsmitteilung weiter. Außerdem können einige Teile der Uniform nicht mehr originalgetreu nachgekauft werden, so dass die Kapelle in einem uneinheitlichen Bild auftreten muss. Deshalb hat sich der Musikverein Rißtissen entschieden eine neue Uniform anzuschaffen.

Ein Projektteam unter der Federführung von Wolfgang Haas hat bereits mit dem Anbieter einen Entwurf ausgearbeitet, welcher auch den Musikern schon präsentiert wurde. Beim diesjährigen Weihnachtskonzert am 17. Dezember soll dann die neue Uniform erstmals öffentlich präsentiert werden.

Da ein Exemplar allein circa 1000 Euro kostet, kommt man für die Ausstattung der gesamten Kapelle mit 60 Musikern auf eine Gesamtinvestitionssumme von mindestens 60 000 Euro. Um diesen finanzielle Großprojekt schultern zu können wurde bereits vor Monaten eine Spendenaktion initiiert, mit überwältigender Resonanz aus der Bürgerschaft, teilt der Musikverein mit. Auch als Dankeschön dafür veranstaltet der Musikverein deshalb am 17. Juli im Schlosshof von Schloss Stauffenberg in Rißtissen eine Sommerserenade. Dabei wird das Blasorchester des Musikverein Rißtissen mit ihrem Dirigenten Dietmar Ruf die Besucher mit der gesamten Bandbreite der Blasmusik, von konzertanten Werken über Marsch, Polka bis hin zu Arrangements des Pops und Schlagers unterhalten. Beginn der Serenade ist um 18 Uhr. Der Eintritt zur Serenade beträgt vier Euro. Falls das Wetter am Sonntag, 17. Juli, schlecht sein sollte, wird die Serenade um eine Woche auf den 24. Juli verschoben.

Großzügige Spender der Spendenaktion haben hierzu bereits Freikarten im Vorfeld erhalten und nehmen darüber hinaus bei der Verlosung einer Ballonfahrt teil. Zudem findet während der Serenade auch die Ziehung der Lose der Losaktion statt, bei dem es zwei Live-Auftritte des Musikverein Rißtissen für private Zwecke zu gewinnen gibt. Wer Interesse hat kann hier noch bis einen Tag vor der Serenade bei jedem Musiker oder beim Steinmetzbetrieb Mast ein Los im Wert von zehn Euro kaufen. Der Erlös kommt auch hier der Finanzierung der neuen Uniform zu Gute.