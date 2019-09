Musikschule startet neues Schuljahr

Das neue Schuljahr der Musikschule der Stadt Ehingen beginnt am 1. Oktober. Das vielfältige Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch fortgeschrittene Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Elementarunterricht „Trommeln für Kids“: Das Einstiegsalter für die „Trommelwerkstatt“ ist ab fünf Jahren vorgesehen. Unterrichtet wird wöchentlich 45 Minuten in einer Gruppengröße von sechs Teilnehmern. Eine Instrumentenanschaffung ist nicht nötig, das Nacharbeiten der ausgeteilten Spiel- und Sachübungen ist jedoch wünschenswert. In der Trommelwerkstatt nähern sich die Kinder spielerisch an musikalische Parameter wie Metrum, Takt, Form, Rhythmus, Klangfarbe oder Tonhöhen an. Die Trommelgruppe lernt das Schlaginstrumentarium und viele Spielweisen als Vorstufe zum eigentlichen Schlagzeugunterricht kennen. Die Unterrichtsdauer beträgt ein Jahr vom 1. Oktober bis 30. September.

Instrumentalunterricht: Die Musikschule bietet im neuen Schuljahr den Unterricht an folgenden Instrumenten an. Blechblasinstrumente: Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Tenorhorn, Bariton, Euphonium, Tuba oder Posaune. Holzblasinstrumente: Blockflöte, Klarinette, Querflöte, Saxophon, Oboe und Fagott. Saiteninstrumente: Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Harfe und Ukulele. Streichinstrumente: Viola, Violoncello, Violine und Kontrabass. Tasteninstrumente: Akkordeon, Keyboard und Klavier. Weiterhin ist der Unterricht für Schlagzeug, Mundharmonika und Pfeifenorgel möglich.

In Allmendingen und Grötzingen werden nachstehende Instrumente vor Ort unterrichtet. Allmendingen: Melodica, Akkordeon, Euphonium, Gitarre, Keyboard, Schlagzeug, Klarinette, Saxophon, Trompete/Flügelhorn, Tenorhorn und Waldhorn.

Grötzingen: Waldhorn, Trompete/Flügelhorn, Schlagzeug, Saxophon und Klarinette.

Unterricht im Fach Gesang: Kinga Dobay unterrichtet das Fach Gesang (Musical, Oper, Operette) an der Musikschule der Stadt Ehingen. Sie studierte an der Musikhochschule Leipzig und am Konservatorium Maastricht Musical- und Operngesang.

Partnerunterricht „Eltern und Kind“: Das gemeinsame Musizieren und Lernen zweier Generationen ist nicht nur aus pädagogischer Sicht sinnvoll, sondern bereitet auch sehr viel Freude.

Gemeinsam in die Welt der Töne und Rhythmen eintauchen, Gefühle auszudrücken und zu erleben, daraus profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern. Gemeinsames Musizieren verbindet und führt zu mehr Aufmerksamkeit, gegenseitigem Respekt und Toleranz. Beim Partnerunterricht „Eltern und Kind“ entfällt der Erwachsenenzuschlag.