Musikernachwuchs aus Kirchen zeigt sein Können

Der Vorspielnachmittag des Musikernachwuchs der Musikkapelle Kirchen ist vom Vororchester unter der Leitung von Stefanie Huber eröffnet worden. Das Orchester besteht aus jungen Musikern, die erst vor Kurzem ihre musikalische Ausbildung begonnen haben und ihre ersten Erfahrungen im gemeinsamen Zusammenspiel zum Besten gaben.

Nach der Zugabe „Hey Jude“ präsentierte das Vororchester gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern der Jugendkapelle das Stück „I love Polka“.

Unter der Leitung von Steffen Lepple spielten im Anschluss die erfahreneren Jungmusikanten, die Jugendkapelle. Sie spielten einige bekannte Stücke wie „Mamma Mia“ oder „I will follow him“ und konnten das Publikum damit begeistern. Zwischen den Vorträgen der beiden Orchester konnten die Zuhörer zwei Ensembles zuhören. Die Jugendlichen hatten verschiedene Stücke einstudiert und dafür viel Applaus bekommen.

Für gute Leistungen in den D Lehrgängen der Bläserjugend wurden einige Jungmusikanten geehrt. Am Sommerlehrgang in Untermarchtal nahm eine Musikerin erfolgreich am D2-Lehrgang teil, ebenfalls eine Musikerin meisterte die D3 Prüfung mit nahezu voller Punktzahl. Außerdem bekamen elf Musiker für die bestandene D1-Prüfung ihre Nadeln und Urkunden.

Zahlreiche Gäste hatten sich in der Turn- und Festhalle Kirchen eingefunden, um den flotten Stücken der Jungmusikanten zu lauschen.

Nach der kleinen Konzertstunde konnten sich alle Gäste bei Kaffee und Kuchen stärken und den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen.