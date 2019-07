Musiker proben für Serenade in Frankenhofen

Die untergehende Sonne hat am Dienstagabend die Musikkapelle Frankenhofen und den Projektchor auf dem Dorfplatz in Frankenhofen bei der Generalprobe für die bevorstehende Sommer-Serenade am Samstag, 20. Juli, begleitet. Beginn der Serenade am Samstag ist um 19 Uhr.

Dirigent Josef Uhl und Chorleiterin Angela Frasch-Schmid zeigten sich sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Akteure. „Das wird ein toller Abend“, resümierten die musikalisch Verantwortlichen. Eröffnen wird die Sommer-Serenade die Jugendkapelle Frankenhofen unter Leitung von Alexander Lock. Danach haben die Sänger zusammen mit den Musikern ihren Auftritt, bevor die Aktiven des Musikvereins mit Sänger Alexander Lock musizieren. Den Abschluss des Abends bildet ein großes Blasorchester, das sich aus den Aktiven und der Jugendkapelle zusammensetzt.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.