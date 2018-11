Musiker proben für das Martinskonzert

Der Musikverein Kirchbierlingen veranstaltet am Samstag, 17. November, sein traditionelles Martinskonzert. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Festhalle in Kirchbierlingen. Die Musiker der Jugendkapelle und Aktivenkapelle haben ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm erarbeitet und hoffen, die Musikwünsche ihrer Freunde und Konzertbesucher erfüllen zu können.

Die Jugendkapelle hat die Musikstücke „Jump and Joy“ von Markus Götz, „Two Movements“ von Kees Vlak sowie „Concerto d‘Amore“ von Jacob de Haan einstudiert. Die Aktive Kapelle spielt die Stücke „Theatre music“ von Philip Sparke, „Loch Ness“ von Johan de Meij, „Variations on a Korean Folk Song“ von John Barnes Chance sowie „Espana“ von Emile Waldteufel. An den beiden vergangenen Wochenenden probten zuerst die aktive Kapelle sowie an diesem Wochenende die Jugendkapelle nochmals intensiv die Musikstücke, um für das Martinskonzert gut vorbereitet zu sein. Im Anschluss an das Konzert ist das Musikerheim zur gemütlichen Einkehr geöffnet.