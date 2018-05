Musiker bitten um gutes Gelingen des Kreismusikfestes

Traditionell am Montag vor Christi Himmelfahrt wird in Kirchen eine Bittprozession abgehalten. Und die hatte für die Mitglieder der Kirchener Musikkapelle in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Das Kreismusikfest stehe quasi vor der Tür, sagte Frank Schrode, Vorsitzender des Musikvereins. „Für ein Fest dieses Ausmaßes braucht es eine sorgfältige Vorbereitung. Aber von uns kann eben nicht alles beeinflusst werden.“

Deshalb nahmen die Musiker an der Bittprozession teil. „Wir bitten um ein gutes Gelingen unseres Kreismusikfests, um einen reibungslosen, unfallfreien und friedlichen Verlauf“, so Schrode. „Und Petrus bitten wir natürlich um schönes Wetter.“ Während der Bittprozession mit Pfarrer Jean Mvanda und den Kirchener Ministranten trugen Musiker Kreuz und Kirchenfahnen. Nach gut zwei Kilometern Prozessionsweg trafen sich die Kirchener bei „Schirmers Kreuz“ mit den Bittprozessionen aus Deppenhausen, Stetten und Schlechtenfeld/Mühlen. „Aus allen Teilorten sind unsere Musikerinnen und Musiker gekommen“, so Schrode. Am Kreuz hielt Pfarrer Mvanda einen Bittgottesdienst, den der Kirchenchor und die „Festtagsmusik“ der Musikkapelle umrahmte.