Musikalisches Vergnügen in Rißtissen

Ein breit gefächertes, facettenreiches Programm erwartete das Publikum am Samstagabend beim traditionellen Weihnachtskonzert des Musikvereins Rißtissen. Als Highlight kann sicherlich das Posaunenkonzert mit dem Solisten Steffen Neff erwähnt werden sowie das ebenso anspruchsvolle Stück „Cry of the last Unicorn“ in drei Sätzen.

Das Konzert eröffnet hatten die Jungmusiker aus Rißtissen und Griesingen, die seit dem diesjährigen Schulanfang im September eine Gemeinschaftsjugendkapelle namens „Tonverrückt“ bilden. Es sei eine hervorragend fruchtbare Zusammenarbeit, wie der Vorsitzende des MV Rißtissen, Wolfgang Haas, betonte. „Mit euch Griesingern kann man gut schaffen!“, so Haas. Die Feuertaufe hatten die jungen Musiker bereits vor einer Woche beim Konzert des Griesinger Musikvereins überstanden.

Unter dem Dirigat von Jelena Braig überzeugte das Jugendorchester mit ihrem ersten Stück „Skyfall“ die Zuhörer. Die dunkle Atmosphäre des Stücks konnte toll aufgebaut werden und wurde von den Jungmusikern in gekonnten tutti-crescendi untermalt. Das nächste Stück „Rummel Bummel“ lud die Gäste ein, mit den Musikern über den Jahrmarkt zu schlendern. Die bekannten Märsche der Kirmesorgel, der langsame Walzer des Riesenrades und die durch die Register springende Melodie der Gespenster, die in der Geisterbahn ihr Unwesen treiben, wurde wunderbar von „Tonverrückt“ umgesetzt. Mit „City of Stars“, dem Soundtrack zum Kinofilm „La La Land“, konnte das Publikum in die besondere Stimmung von Los Angeles der 50er-Jahre entführt werden.

Im Anschluss zeigten die 53 aktiven Musiker des Musikvereins Rißtissen ihr Können. Das Orchester präsentierte zwei Stücke des Masterkonzerts ihres Dirigenten Hannes Färber, für das viel Zeit und Arbeit Anfang dieses Jahres aufgebracht wurde. Eines davon war das angesprochene „Concerto“ für die Posaune von Nikolai Rimsky-Korsakov, dessen anspruchsvolles Solo der vereinseigene Posaunist Steffen Neff übernahm. Für die gewünschte Zugabe entschied sich Neff für den „Frosch Polka“, die er souverän mit Dämpfer und der Mithilfe der Schlagzeuger, die ihn durch Body Percussion begleiteten, auswendig vortrug.

Auch der imposante Einstieg in das Stück „Slovenia“ von Alfred Bösendorfer gelang den Musikern aus Rißtissen. Die Abwechslung der aufgeregten Läufe mit gut herausgearbeiteten Akzenten und des ruhigen Mittelteils machten diesen Titel so hörenswert.

Nach den Ehrungen, die Ulrich Müller als Vorsitzender des Kreisseniorenorchesters und demnach als Gesandter des Blasmusik-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau vornahm, spielte die aktive Kapelle weitere hochkarätige Titel.

Mit „Cry of the last Unicorn“ erzählten die Musiker einfühlsam die tragische Geschichte eines jungen Einhorns, das als letztes auf der Welt gilt und von Jägern gehetzt wird. In drei Sätzen, die von der Trauer um die Mutter des Einhorns, der waghalsigen Flucht vor den Jägern und schließlich vom Tod des Einhorns handeln, wurde das Publikum in die fantastische Klangwelt mitgenommen. Die Solistin Emma Appenzeller an der Querflöte brillierte allein und im Zusammenspiel mit ihrer Registerkollegin Amelie Rathgeb bei diesem Stück. Auch Sonja Rathgeb an der Oboe zeigte ihr Können an ihrem Instrument. Nach dem Wertungsspiel in Kirchbierlingen und dem Masterkonzert führten die Musiker dieses Stück zum dritten Mal in diesem Jahr auf.

Ganz unterschiedliche Genres

Das Orchester zeigte auch in drei weiteren Stücken, dass die Vorbereitung auf dieses Konzert unter Färbers Leitung gefruchtet hatte. „Mens sana in corpore sano“, „The Legend of Maracaibo“ und das Stück zur Oper „Hänsel und Gretel“ waren drei völlig verschiedene Genres, die alle gekonnt von den aktiven Musikern bedient wurden.

Um der Aussage eines Weihnachtskonzerts gerecht zu werden, so die Ansagerin Katharina Leutz, werde nun auch noch ein wenig Adventsstimmung verbreitet. Das Licht wurde gedimmt und die Musiker spielten im Kerzenlicht „I’m dreaming of a white Christmas“ und „Winter Wonderland“ vor den wunderschön geschmückten Weihnachtsbäumen in den Ecken der Bühne. Das gelungene Konzert konnte wie jedes Jahr beim gemütlichen Zusammensitzen in der Halle ausklingen.

Ehrungen

Geehrt wurden in der Jugend:

D1 Prüfung: Annika und Benjamin Glöggler

D3 Prüfung: Laura Sahm.

Bei den Aktiven wurden geehrt:

für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft Emma Appenzeller, Amelie Rathgeb, Laura Sahm und Simon Hoffer, der bereit seit elf Jahren aktives Mitglied ist, im vergangenen Jahr aber im Ausland war und deshalb nun erst geehrt wurde.

Wolfgang Haas, Andreas Uetz und Andreas Zimmermann wurden für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt, genauso wie Barbara Roland für ihre 15-jährige Vorstandstätigkeit.