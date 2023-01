Musikalische Lesung zum Leben von Johnny Cash

Johnny Cash ist eine Musiklegende, schreibt die Stadtverwaltung. „I Walk The Line“ war einer seiner größten Hits, doch das Leben der Country-Ikone verlief keineswegs immer geradlinig.

Wilhelm Kächele und der Musiker Chris Rieck begeben sich bei einer musikalischen Lesung am Freitag, 20. Januar, auf Spurensuche, mit Texten, Bildern und einigen Songs von Johnny Cash: die ersten Erfolge und deren Schattenseiten, die legendären Gefängnisauftritte, die Karriereeinbrüche und das große Comeback mit den „American-Recordings-Platten“ am Ende seines Lebens. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Lindenhalle.

Die Anmeldung erfolgt bei der Volkshochschule der Stadt Ehingen, telefonisch unter 07391/503503 oder per Mail an www.vhs-ehingen.de.