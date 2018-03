Munderkingen will Wiedergutmachung

Etwas überraschend haben die Munderkinger Herren am vergangenen Wochenende die Führung in der Kreisliga A2 eingebüßt. Sie möchten am Samstag Wiedergutmachung. Die SG Öpfingen und der TTC Ehingen messen sich jeweils mit den Tabellenletzten.

Herren Landesklasse. Der TSV Erbach hat beim Tabellenzweiten FC Straß ein starkes Spiel geboten. Wenn er in Hofherrnweiler daran anknüpft, ist er am Samstag sicher nicht ohne Chance. Das Spiel der Vorrunde wurde mit 6:9 verloren.

Herren Bezirksliga. Am Samstag müssen sowohl SG Öpfingen als auch SG Griesingen auswärts antreten. Tabellenführer Öpfingen wird nach dem 9:1-Sieg in der Vorrunde wohl auch in Bellenberg keine Probleme bekommen. Tabellennachbarn sind Ludwigsfeld und Griesingen, die sich in der Vorrunde mit 8:8 trennten. Die Gäste müssen Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Herren Bezirksklasse 2. Im Spiel Erster gegen Letzten erwarten die Ehinger Herren den TV Merklingen. Es besteht kaum ein Zweifel, dass der Sieg der Vorrunde (9:4) wiederholt werden kann.

Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Duell der Verfolger TSV Blaubeuren und TSV Herrlingen III. In der Vorrunde hatte Blau-beuren knapp mit 9:7 gewonnen.

Herren Kreisliga A 2. Dem VfL Munderkingen steht in Erbach erneut eine schwere Aufgabe bevor. Das 9:4 der Vorrunde kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Aufsteiger Erbach II sehr spielstark ist und das Heimrecht nützen möchte. Der TV Wiblingen möchte seinen Aufwärtstrend gegen Öpfingen II unter Beweis stellen. Das Spiel der Vorrunde gewannen die Ulmer Vorstädter mit 9:7.

Herren Kreisliga B 2. Der TSV Rißtissen gilt gegen Berg IV als klarer Favorit. Im ersten Heimspiel der Rückrunde hat Ehingen II gegen Unterstadion einen Sieg eingeplant. Bei Tabellenführer SSV Ulm 46 IV kann sich Öpfingen III kaum etwas ausrechnen.

Damen Verbandsliga. Im einzigen lokalen Duell erwarten die Berger Damen den TSV Herrlingen II. Die Gäste haben in letzter Zeit aufgetrumpft und auch in der Vorrunde schon gegen den SC mit 8:1 gewonnen.

Mädchen Verbandsklasse. Der SC Berg holt das Heimspiel gegen Deuchelried nach.