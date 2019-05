Im Tischtennis werden am Samstag, 4. Mai, Relegationsspiele ausgetragen. In Beimerstetten spielen um 14 Uhr der TSV Herrlingen IV und der TV Merklingen. Der Sieger dieser Partie ist um 18 Uhr Gegner des VfL Munderkingen. Nur im Falle eines Siegs bleibt Munderkingen in der Bezirksklasse. Für die Relegation zur Verbandsliga qualifiziert waren die Damen I des SC Berg, die in ihrer Verbandsklasse den zweiten Platz belegt haben. Doch sie verzichten auf die Teilnahme an der Relegation in Brackenheim.