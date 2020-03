Munderkingen verliert Derby

Auch im Spiel der Rückrunde der Tischtennis-Bezirksklasse haben die Ehinger Herren I in Munderkingen nichts anbrennen lassen. Der TSV Erbach spielte in der Landesklasse erstmals in dieser Runde unentschieden. Kaum erwartet wurde die Öpfinger Niederlage in der Bezirksliga-Begegnung in Obenhausen.

Herren Landesklasse 7: Erstmals in dieser Saison musste der TSV Erbach zu Hause Federn lassen. Die Gastgeber gewannen nur ein Eingangsdoppel, dann aber das Schlussdoppel jeweils durch Marcel Klein/Sefa Dogan. Sechs Einzel gingen an den TSV durch Marcel Klein und Josef Wanner (je 2), Sefa Dogan und Stefan Staudenecker.

Herren Bezirksliga: Es begann gut für die SG Öpfingen in Obenhausen, wo die Gäste zunächst zwei Doppel durch Thomas Köhler/Daniel Hirschle und Florian Schik/Linus Kohler gewannen. Dann allerdings entschied die SG Öpfingen nur noch vier Einzel durch Ingo Bierer (2), Thomas Köhler und Linus Kohler für sich.

Herren Bezirksklasse 2: Kurzen Prozess machte die Mannschaft des TTC Ehingen mit dem VfL Munderkingen. Die Gastgeber gewannen nur ein Doppel durch Daniel Pallasdies/Robert Krutz und ein Einzel durch Daniel Pallasdies. Den Rest sicherte sich der Gast durch Doppelsiege von Patrick Huss/Martin Heinzelmann und Heiko Netzer/Jürgen Abele. Die letzten sieben Einzel gingen durchweg an den TTC Ehingen durch Patrick Huss (2), Martin Heinzelmann, Heiko Netzer, Karl Scheible, Jürgen Abele und Jens Fischer. Das Spiel dauerte genau zwei Stunden.

Herren Kreisliga A2: In dieser Spielklasse gab es einige überraschende Ergebnisse durch die Niederlagen des SV Unterstadion und der SG Öpfingen II. Als Gast des VfB Ulm führte Unterstadion schon 4:1 und 6:4, verlor jedoch am Ende das Spiel. Zunächst gingen zwei Doppel durch Joachim Lorenz/Michael Schweikert und Karl-Heinz Kohler/Eugen Ried an die Gäste. Dann folgten nur noch vier Einzelsiege durch Joachim Lorenz (2), Steffen Schneider und Horst Ried.

Die TSG Rottenacker zeigte sich von ihrer besten Seite. Zwar gewannen nur Stephan Grözinger/Florian Kurz ein Doppel. Doch in den Einzeln trumpfte der Gastgeber auf. Stephan Grözinger und Florian Kurz (je 2), Christian Wölfle, Karl-Heinz Moser, Werner Walter und Samuel Gebhard gewannen insgesamt acht Einzel. Für Öpfingen II punkteten die Doppel Markus Köhler/Walter Hirschle und Carsten Rechtsteiner/Michael Kleck, in den Einzeln Carsten Rechtsteiner und Markus Köhler (je 2).

Zu einem klaren Sieg kam der TSV Erbach II gegen den SSV Ulm 1846 III. Hier gewannen zunächst die Doppel Holger Raaf/Jürgen Steininger und Wolfgang Heß/Tobias Reizner. Erbach II sicherte sich noch sieben Einzel durch Holger Raaf und Wolfgang Heß (je 2), Jürgen Steininger, Julian Schaupp und Florian Weithofer. Am Sonntag hatte die SG Griesingen in Herrlingen das Nachsehen. Nur Tim Günther und Alfred Bausenhart gewannen jeweils ein Einzel.

Herren Kreisliga B2: Nur Gästesiege gab es am Wochenende in dieser Spielklasse. Obermarchtal gewann bei SC Bach II, wobei die Gastgeber lediglich durch Laura Nieß und Julia Utz zwei Einzel gewannen. Die drei Doppel gingen durch Gerhard Huss/Norbert Stöhr, Reinhold Laut/Ralph Striegel und Karl Striegel/Wolfgang Gotterbarm ebenso an die Gäste wie sechs Einzel durch Gerhard Huss und Reinhold Laut (je 2), Ralph Striegel und Karl Striegel.

Ohne Chance war die TSG Rottenacker II gegen den TTC Ehingen II. Nur Jan Wölfle gewann ein Einzel fü die TSG. Die Gäste sicherten sich zunächst die drei Doppel durch Stefan Schwager/Guido Frömmichen, Mustafa Mehmet/Hans-Peter Rommel und Waldemar Siebert/Günther Heigl, dann noch sechs Einzel durch Mustafa Mehmet (2), Hans-Peter Rommel, Waldemar Siebert, Stefan Schwager und Guido Frömmichen.

Gegen den Tabellenführer Staig VI ging der SC Berg III leer aus. Die Gastgeber gewannen nur vier Einzel durch Leonie Ströbele, Berthold Neidig, Thomas Schick und Walter Tabert.