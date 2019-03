Munderkingen verbucht zweiten Punktgewinn

Die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Munderkingen haben sich am zweiten Spieltag nach der Winterpause einen Punkt gegen den SV Uttenweiler erspielt. Der SV Granheim zeigte in Lindau zwei unterschiedliche Halbzeit-Leistungen. Die SG Altheim kompensierte den Ausfall von Tülay Tarakcilar und Lena Scherb und gewann in Eglofs. In der Regionenliga verlor die SG Griesingen gegen den SV Unterjesingen.

Landesliga: VfL Munderkingen – SV Uttenweiler 0:0. - Der VfL Munderkingen verbuchte gegen Uttenweiler seinen zweiten Punktgewinn der Saison. „Das war ein guter Anfang“, sagte VfL-Trainer Manuel Saile. Seine Mannschaft habe nach langer Zeit wieder einmal „die Null“ gehalten. Allerdings war Saile der Meinung, dass mehr für sein Team zu holen gewesen wäre. „Insgesamt hätten wir mehr erreichen können, wir waren über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft“, so Saile. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen überwiegend in Nähe des Strafraums der Gäste aus Uttenweiler ab. In der zweiten Halbzeit gab es von beiden Mannschaften nur noch wenige Torchancen. Der VfL blieb trotz Punktgewinns am Tabellenende der Landesliga.

SpVgg Lindau – SV Granheim 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Sina Füller (26.), 1:1 Annika Stohr (70.). - Nach zwei unterschiedlichen Leistungen in der ersten und zweiten Halbzeit des Spiels schätzte sich SVG-Trainer Steffen Kemedinger am Ende „glücklich“ mit dem Punktgewinn. Der SV Granheim erarbeitete sich in der ersten Halbzeit mehrere Torchancen und zeigte insgesamt eine gute Leistung. Im Gegensatz dazu kam die Mannschaft von Kemedinger in der zweiten Halbzeit kaum noch zu Entlastungsangriffen und wurde von Gastgeber Lindau unter Druck gesetzt. Das Ergebnis war aufgrund der beiden utnerschiedlichen Halbzeit-Leistungen verdient. Der SV Granheim rutschte nach diesem Spieltag auf den Relegationsplatz ab.

SV Eglofs – SG Altheim 0:1 (0:1). - Tore: 0:1 Teresa Neumann (36.). - Zunächst war die SG Altheim nach Worten von Trainer Gerhard Kottmann überrascht darüber, auf dem Kunstrasenplatz in Eglofs zu spielen. Allerdings fand sich seine Mannschaft schnell darauf zurecht. Der Gastgeber wollte die SG Altheim mit „einer harten Spielweise aus dem Konzept bringen“, so Kottmann. Seine Mannschaft fand jedoch eine spielerische Lösung dafür und ging nach einer guten Passkombination durch Teresa Neumann in Führung. Danach war die SG laut Kottmann nah am zweiten Treffer, die Eglofer Torfrau parierte jedoch gut. Auf der anderen Seite verhinderte SGA-Torfrau Eva Turiello in der hektischen Schlussphase des Spiels den Ausgleich. Die SG Altheim hielt sich durch den Sieg auf dem zweiten Tabellenplatz halten.

Regionenliga: SG Griesingen – SV Unterjesingen 1:3 (1:2). - Tore: 0:1, 1:2, 1:3 (15., 43., 90.), 1:1 Nina Glöckler (30.). - SGG-Trainer Alex Knapp war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, allerdings störte ihn das Ergebnis. Aufgrund der guten Leistung in der ersten Halbzeit wäre für Knapp ein Punktgewinn verdient gewesen. Chancen für weitere Treffer außer dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Nina Glöckler gab es laut Knapp genug. Allerdings scheiterte seine Mannschaft an der Chancenverwertung. Die Gegentreffer waren nach Worten von Knapp „unglücklich“. Der Griesinger Kader war an diesem Wochenende krankheitsbedingt dezimiert, doch kann die SGG wieder auf die langzeitverletzte Melanie Knapp zurückgreifen. Sie soll laut Knapp langsam wieder herangeführt und hatte gegen Unterjesingen einen 20-minütigen Einsatz.