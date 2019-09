Munderkingen startet mit Heimniederlage

Der Rundenstart ist für den Tischtennis-Bezirksklassisten VfL Munderkingen negativ verlaufen. Auch die TSG Rottenacker verlor ihr Kreisliga-Heimspiel gegen den Nachbarn Unterstadion. Bemerkenswert: Die neugebildete Schelklinger Jungenmannschaft startete mit einem Sieg

Herren Bezirksklasse: Ein wechselvolles Spiel sah die Gastgeber des VfL Munderkingen zunächt mit 6:5 in Führung, als vier Niederlagen in Folge am Ende den SV Lonsee vorne sahen. Das einzige Doppel für Munderkingen gewannen Armbruster/Corvace. Fünf Einzel gingen an Daniel Pallasdies (2), Michael Koch, Robert Krutz und Roland Gründig.

Herren Kreisliga A2: Der SV Unterstadion gewann das Derby in Rottenacker. Nach einem 3:3-Zwischenstand zogen die Gäste auf 7:3 davon. Siege für Rottenacker: Walter/Moser, in den Einzeln Christian Wölfle, Karl-Heinz Moser und Werner Walter. Siege für Unterstadion: Lorenz/Schweikert und Kohler/Ried, in den Einzeln: Joachim Lorenz und Steffen Schneider (je 2), Eugen Ried, Karl-Heinz Kohler und Horst Ried.