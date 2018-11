Munderkingen spielt ums Weiterkommen

Überschaubar ist am Wochenende das Programm bei den Hallenmeisterschaften der Jugend im Fußballbezirk Donau. Lediglich am Samstag, 24. November, rollt der Ball und das auch nur in Sigmaringen. Bei den D- und E-Junioren wird mit jeweils zwei Gruppen die erste Zwischenrunde eröffnet.

Bei den D-Junioren kämpft der Nachwuchs des VfL Munderkingen um den Einzug für die zweite Zwischenrunden. Weitere Mannschaften aus dem Raum Ehingen sind am Wochenende noch nicht im Einsatz, sie sind eine Woche später an der Reihe. Da wird unter anderem auch in Ehingen gespielt. Insgesamt besteht die erste Zwischenrunde aus acht Gruppen mit jeweils fünf Teams, die besten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die zweite Zwischenrunde.

Die E-Junioren spielen am Samstag in Sigmaringen ebenfalls die ersten Plätze für die zweite Zwischenrunde aus. In den beiden Gruppen sind keine Teams aus dem Raum Ehingen dabei. Sie betreten dann eine Woche später das Spielfeld. Insgesamt sind es in der ersten Zwischenrunde zehn Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften, von denen die besten zwei jeder Gruppe in die nächste Runde einziehen.