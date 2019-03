Munderkingen revanchiert sich

Die Munderkinger Tischtennis-Herren haben sich gegen den SC Berg revanchiert und den Anschluss an das Mittelfeld der Bezirksklasse wiederhergestellt. In der Landesklasse hat der TSV Erbach in Burgberg ein 8:8 erreicht.

Herren Landesklasse 7: Erst durch den Gewinn des Schlussdoppels haben Stefan Staudenecker/Reiner Keller dem TSV Erbach ein Remis gesichert. Beide hatten anfangs als einzige auch ein Doppel gewonnen. Sechs Einzel gingen an die Erbacher Stefan Staudenecker, Max Mößlang und Jürgen Mast, die jeweils beide Einzel gewannen.

Herren Bezirksklasse 2: Der VfL Munderkingen revanchierte sich gegen den SC Berg für die Niederlage in der Vorrunde. Daniel Pallasdies/Rebeka Dani und Robert Krutz/Karl Frankenhauser gewannen anfangs zwei Doppel. Danach führten die Gäste zwischenzeitlich mit 5:4, verloren dann aber die letzten fünf Einzel. Sieben Einzel gingen durch Rebeka Dani, Roland Gründig (je 2), Daniel Pallasdies, Michael Koch und Robert Krutz an die Gastgeber, für den SC Berg punkteten das Doppel Maute/Stocker, in den Einzeln Thomas Schmidt, Jasmin Stocker, Julian Geyer und Gerhard Scheuing.

Herren Kreisliga A2: Griesingen machte mit Rottenacker wenig Federlesens. Nur Christian Wölfle gewann für die Gäste ein Einzel. Nach den Doppelsiegen von Kasper/Gerold Günther, Braun/Oed und Tim Günther/Uhlmann gingen noch sechs Einzel durch Julian Kasper (2), Tim Günther, Gerold Günther, Dietmar Uhlmann und Hans Oed an die Gastgeber.

Der TSV Erbach II hatte gegen Tabellenführer Ermingen mit 0:9 das Nachsehen.

Knapp gewann der SC Berg II gegen Bach II. Plietzsch/Maier und Tabert/Silz gewannen zunächst je ein Doppel, Pflug/Pflug das Schlussdoppel. Dazwischen gingen sechs Einzel an den Gastgeber durch Jochen Pflug (2), Franz Pflug, Jürgen Maier, Sandro Plietzsch und Kerstin Silz. Strobel/Kast gewannen für Bach II ein Doppel, sechs Einzel gingen durch Stefan Strobel und Markus Traub (je 2), Bernhard Kast und Bernd Kohlmann an die Gäste.

Die SG Öpfingen II hat beim Tabellenzweiten Herrlingen IV klar verloren. Nur zwei Doppel gingen durch Siege von Rechtsteiner/Kleck und Karpa/Bierer an die Gäste.

Der TSV Rißtissen hatte bereits unter der Woche gegen Rottenacker mit 9:6 gewonnen.

Herren Kreisliga B2: Die SpVgg Obermarchtal hat gegen den SC Berg III ihren ersten Sieg der Saison eingefahren. Der SV Unterstadion überzeugte in Ulm und besiegte den VfB Ulm.

Herren Kreisliga C2: Unterstadion II hat Dornstadt IV besiegt.

Herren Kreisklasse 2: Siege gab es für Munderkingen II gegen Laichingen IV und für Schelklingen gegen Beimerstetten III.

Damen Bezirksliga: Schelklingen leistete sich zum Rundenschluss noch eine Heimniederlage. Beim 6:8 gegen Merklingen gewannen Duelli/Hack ein Doppel, Paula Hack und Elke Duelli (je 2) und Heidi Schuster insgesamt fünf Einzel.