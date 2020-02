Munderkingen landet den ersten Sieg – Niederlage für Ehingen

Bei den Munderkinger Herren I ist am Samstag der Knoten geplatzt. Gegen Ermingen gelang dem VfL der erste Sieg der laufenden Tischtennis-Saison. Dagegen verloren in der Bezirksklasse die Ehinger Herren I.

Herren Bezirksklasse 2: Der TTC Ehingen startete mit einer Heimniederlage in die Rückrunde. Die Ehinger gewannen zunächst nur ein Doppel durch Jens Fischer/Jürgen Abele, zwei Doppel gingen an Blaubeuren. Nachdem Patrick Huss zum 2:2-Zwischenstand ausgeglichen hatte, gingen in der Folge die Gäste mit 7:2 in Führung. Danach gewannen zwar nochmals Patrick Huss, Martin Heinzelmann und Jürgen Abele, doch am Ende stand ein 5:9 aus TTC-Sicht.

Besser machte es der VfL Munderkingen, der allerdings alle drei Doppel verlor. In den Einzeln dominierten die Donaustädter. Daniel Pallasdies, Roland Gründig, Michael Koch und Karl Frankenhauser gewannen jeweils zwei Einzel. Den neunten Punkt eroberte Robert Krutz.

Der SC Berg II gewann nach einer spannenden Partie knapp gegen den SC Lehr II. Grundlage war der Gewinn der drei Eingangsdoppel durch Thomas Maier/Julian Geyer, Jana Hoffmann/Jasmin Stocker und Thomas Schmidt/Jochen Pflug. Thomas Maier/Julian Geyer gewannen auch das Schlussdoppel. Fünf Einzel gingen an Thomas Maier, Thomas Schmidt, Jasmin Stocker, Julian Geyer und Jochen Pflug.

Herren Kreisliga A2: Die TSG Rottenacker sorgte in Griesingen für eine Überraschung. Die Gäste gewannen zunächst zwei Doppel durch Christian Wölfle/Karl-Heinz Moser und Stephan Grözinger/Florian Kurz. In sieben Einzeln war die TSG Rottenacker erfolgreich durch Karl-Heinz Moser und Stephan Grözinger (je 2), Christian Wölfle, Werner Walter und Florian Kurz. Für Griesingen punkteten zunächst das Doppel Raphael Brunner/Gerold Günther, in den Einzeln Markus Braun (2), Gerold Günther, Hans Oed und Dietmar Uhlmann.

Der TSV Rißtissen deklassierte den VfB Ulm und gab nur ein Doppel ab. Zwei Doppel gewannen Andreas Hofmann/Johannes Körner und Alexander Schreiner/Thomas Braig. Je ein Einzel gewannen dann Alexander Schreiner, Thomas Braig, Johannes Körner, Johannes Behmüller, Marc Nilius und Andreas Hofmann (2). Keine Partie ging über die volle Distanz und das Spiel dauerte weniger als zwei Stunden.

Knapp ging es in Berg her. Berg II sicherte den knappen Sieg erst im Schlussdoppel durch Sarah Pflug/Felix Endlichhofer. Anfangs hatten Sandro Pietzsch/Walter Tabert ein Eingangsdoppel gewonnen. Dann gingen insgesamt sieben Einzel durch Jürgen Maier und Gerhard Scheuing (je 2), Sandro Pietzsch, Walter Tabert und Felix Endlichhofer an den Gastgeber.

Herren Kreisliga B2: SC Bach II gewann erneut gegen Wiblingen. Die Ulmer Vorstädter sicherten sich zunächst alle drei Doppel. Doch insgesamt neun Einzel gingen an Bach II durch Alexander Knoll, Benjamin Mekle, Zoltan Posa und Luca Strobel (je 2). Den neunten Punkt holte Markus Traub.

Herren Kreisliga C: Rißtissen II hatte gegen Göttingen II das Nachsehen.

Herren Kreisklasse 2: Nach dem Sieg unter der Woche gegen Erbach III spielte Munderkingen II gegen Blaubeuren III 7:7. Ehingen III gewann in Dornstadt und Schelklingen in Laichingen.

Mädchen 18 Landesliga 4: Beim 1:6 gegen den VfB Ulm gewann nur Anna Scheuing ein Einzel für den SC Berg.