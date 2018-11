Munderkingen hofft auf ersten Sieg – Griesingen zu Gast in Blönried

In der Fußball-Landesliga der Frauen bestreiten die SG Altheim und der VfL Munderkingen bereits am Samstag, 17. November, ihre Duelle gegen den FV Rottweil und den TSV Sondelfingen. Der SV Granheim ist in der Landesliga am Sonntag, 18. November, zu Gast beim Nachbarn SV Uttenweiler. Regionenligist SG Griesingen hofft auf einen kompletten Kader, um gegen Blönried zu punkten. In der Bezirksliga will die SG Dettingen die Tabellenführung verteidigen.

Landesliga: FV 08 Rottweil – SG Altheim (Samstag, 14,30 Uhr). - Bereits am Samstag trifft die SG Altheim im Auswärtsduell auf den Tabellenachten aus Rottweil. Mit Blick auf die Tabelle übernimmt Altheim als Tabellenfünfter die Favoriten-Rolle gegen den Tabellenachten. Das Team um SGA-Trainer Gerhard Kottmann geht gestärkt durch den Derbysieg am vergangenen Wochenende gegen Granheim ins Spiel in Rottweil und will den nächsten Dreier einfahren.

VfL Munderkingen – TSV Sondelfingen (Samstag, 17 Uhr). - Auch vor dem zehnten Spieltag der Landesliga steht der VfL mit nur einem Punktgewinn im Tabellenkeller der Liga. „Wir haben daher nichts zu verlieren“, sagt VfL-Trainer Andreas Schellinger. Er will mit seiner Mannschaft offensiv in die Partie auf heimischem Rasen starten und Sondelfingen nicht ins Spiel kommen lassen. Aufgrund von Krankheit ist der Einsatz von Sonja Knez und Larissa Handschuh noch ungewiss.

SV Uttenweiler – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). - Im momentanen Kampf gegen den undankbaren Relegationsplatz duellieren sich am Wochenende die beiden Mannschaften aus Uttenweiler und Granheim. Um den Relegationsplatz zu verlassen und am SV Uttenweiler vorbeizuziehen, strebt der SV Granheim einen Sieg an. Dafür muss die Mannschaft nach Worten von Abteilungsleiter Reinhold Oßwald an ihre gute Leistung der vergangenen Woche anknüpfen. Der Einsatz von Sina Füller und Silvia Bäuerle ist krankheitsbedingt noch fraglich.

Regionenliga: SC Blönried – SG Griesingen (Sonntag, 12.15 Uhr). - An die Leistung vor zwei Wochen gegen den SV Oberndorf will SGG-Trainer Alex Knapp gegen den Tabellenvierten aus Blönried anknüpfen. Dabei hofft der Griesinger Trainer auf die Rückkehr von Franziska Frigan in den Griesinger Kader. „Dann wäre unser Kader für Sonntag komplett und gut aufgestellt“, sagt Knapp. Um zu punkten, muss das Griesinger Team laut Knapp die sich ergebenden Chancen nutzen und vor dem eigenen Tor konsequent verteidigen.

Bezirksliga: SV Uttenweiler II – SG Dettingen (Samstag, 17 Uhr). - SGD-Trainer Patrick Baier verfolgt das Ziel, die Vorrunde ohne Niederlage zu beenden. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, soll sein Team auch in Uttenweiler überzeugen und punkten. Mit einem Sieg würde die SG Dettingen die momentane Tabellenführung vor dem zweitplatzierten SV Unlingen verteidigen.

SV Unlingen – SV Granheim II (Sonntag, 10.30 Uhr). - Der Tabellenzweite SV Unlingen nimmt gegen den SV Granheim am Sonntag die klare Favoritenrolle ein. SVG-Trainer Reinhold Oßwald schätzt das junge Unlinger Team als sehr laufstark ein. Er verfolgt mit seiner Mannschaft das Ziel, so lange wie möglich ohne Gegentor zu bleiben. Die komplette Besetzung des Kaders des SV Granheims ist laut Oßwald noch offen.

SV Sigmaringen – SG Öpfingen (Sonntag, 11 Uhr). - Gegen den Tabellenvorletzten SV Sigmaringen will SGÖ-Trainer Cemal Güney punkten. „Sigmaringen wird sicher sehr defensiv aufgestellt sein“, spekuliert Güney über die Taktik des kommenden Gegners. Um die Defensive von Sigmaringen zu durchbrechen, soll das Team laut Güney versuchen, „durch Passgenauigkeit und Zielstrebigkeit im Abschluss schnell in Führung zu gehen“. Dem SGÖ-Kader wird urlaubsbedingt Ina Braunsteffer fehlen.

Kreisliga: SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II – SGM Munderkingen II/Unterstadion (Samstag, 13 Uhr). - Die beiden Tabellennachbarn Bad Saulgau/Renhardsweiler II und Munderkingen II/Unterstadion haben jeweils neun Punkte. Im Spiel wird sich entscheiden, ob es den Gästen gelingt, unter die besten drei Teams der Tabelle zu gelangen. Das Ergebnis von 4:2 im ersten Aufeinandetreffen der Saison stimmt VfL-Trainer Andreas Schellinger zuversichtlich.

SGM Alb-Lauchert – SGM Bergemer SV/Altheim II (Sonntag, 10.30 Uhr). - Die Mannschaft von SGM-Trainer Stefan Schmidt trifft am Sonntagmorgen auf das Tabellenschlusslicht SGM Alb-Lauchert. Bereits im ersten Duell überzeugte die SGM Bergemer SV/Altheim II mit einem 4:0-Sieg gegen die noch punktlose SGM Alb-Lauchert.