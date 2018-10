Munderkingen empfängt den ungeschlagenen Spitzenreiter

In der Landesliga empfängt der VfL Munderkingen bereits am Samstag den Tabellenführer Spvgg Berneck/Zwerenberg. Die SG Altheim trifft im Duell der beiden Aufsteiger auf den FV Bad Saulgau. Die Granheimerinnen peilen den ersten Heimsieg an. Der Regionenligist SG Griesingen will die Niederlagenserie zu Hause gegen den TV Derendingen II stoppen.

Landesliga: VfL Munderkingen – Spvgg. Berneck/Zwerenberg (Samstag, 16:30 Uhr). – Unterschiedlicher könnten die Startbedingungen von zwei Mannschaften vor einer Partie nicht sein. Während die Gäste aus Berneck/Zwerenberg ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen, bildet der VfL mit null Punkten das Tabellenschlusslicht. So sieht sich VfL-Trainer Andreas Schellinger als „klaren Außenseiter“. Personell wird der Munderkinger Kader am Wochenende laut Schellinger eng besetzt sein.

SG Altheim – FV Bad Saulgau (Sonntag, 11 Uhr). – Die beiden Mannschaften aus Altheim und Bad Saulgau kennen sich bereits aus der vergangenen Saison. Bereits damals habe man sich laut SGA-Trainer Gerhard Kottmann spannende Duelle geliefert. Nachdem beide Mannschaften den Sprung in die Landesliga geschafft haben, treffen sie am Sonntag erneut aufeinander. Für Kottmann ist die Partie zwischen den beiden jungen Mannschaften ausgeglichen.

SV Granheim – SV Sulmentingen (Sonntag, 11 Uhr). – Nach dem Sieg in der vergangenen Woche gegen den SV Bad Saulgau streben die Granheimerinnen ihren ersten Heimsieg der Saison an. Da der SV Granheim noch nie gegen den SV Sulmentingen gespielt hat, kann SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald den Gegner nur schwer einschätzen. Klar ist für Oßwald jedoch, dass SVS-Topstürmerin Julia Hartmann in den Griff bekommen werden muss, um Punkte einfahren zu können. Hinter dem Einsatz von Jana Romer steht krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen.

Regionenliga: SG Griesingen – TV Derendingen II (Samstag, 13.30 Uhr). – Nach drei Niederlagen in Folge will die SG Griesingen zu Hause gegen den sechstplatzierten TV Derendingen II Punkte gewinnen. Bereits in der Vergangenheit konnte man gegen den TV Derendingen II gute Ergebnisse erzielen. So hofft SGG-Trainer Alex Knapp am Samstag auf einen erneut positiven Spielausgang für seine Mannschaft.

Bezirksliga: SV Sigmaringen – SV Granheim II (Samstag, 18 Uhr). – Auf ungewohntem Kunstrasenplatz will SVG-Trainer Reinhold Oßwald mit seiner Mannschaft versuchen, an die Leistung gegen den SV Uttenweiler II vor zwei Wochen anzuknüpfen. Für Oßwald ist der Spielverlauf gegen den Tabellennachbarn aus Sigmaringen offen. Er will die Gastgeber von Beginn an unter Druck setzen und eine bessere Chancenverwertung an den Tag legen als in der Vergangenheit.

SG Öpfingen – FV Weithart (Sonntag, 10.30 Uhr). – Nach der Niederlage in der vergangenen Woche gegen den SV Unlingen gilt es für die SG Öpfingen „neuen Mut zu fassen“, sagt SGÖ-Trainer Cemal Güney. Er will gegen den FV Weithart die Fehler der vergangenen Woche abstellen und sich von einer „verstärkten Defensive Chancen herausspielen“. Für das Spiel am Sonntag werden Verena Bitterle und Stefanie Renner ausfallen. Hinter dem Einsatz von Ina Braunsteffer steht noch ein Fragezeichen.

SG Dettingen – ist spielfrei.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – FC Inzigk./Vils./Eng.99 (Samstag, 18 Uhr). – Die beiden Spitzenmannschaften der Kreisliga treffen bereits am Samstag aufeinander. Lediglich drei Punkte trennen die SGM von dem momentanen Tabellenführer FC Inzigk./Vils./Eng.99. SGM-Trainer Stefan Schmidt sieht in der Partie gute Chancen auf einen Sieg, wenn seine Mannschaft „defensiv kompakt steht und die sich ergebenen Chancen nutzt“.

SV Langenenslingen – SGM Munderkingen II/Unterstadion (Sonntag, 11 Uhr). – Im Duell der beiden Tabellennachbarn der Kreisliga, rechnet sich VfL-Trainer Andreas Schellinger gute Chancen auf einen Sieg aus. Die Voraussetzung für einen positiven Spielausgang für sein Team ist laut Schellinger eine erneut spielerisch gute Leistung wie in der vergangenen Woche gegen die SGM Bad Saulgau/SV Rennhardsweiler II.