Mundal-Team läuft virtuell beim Einstein-Marathon

Das Laufteam der Firma Mundal Fenster- und Fassaden-Technik aus Ehingen-Mundingen nimmt zum zwölften Mal am Ulmer Einstein-Marathon (26./27. September) teil. Die Veranstaltung findet jedoch in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise statt, sondern virtuell: Die Läufer absolvieren die gemeldeten Strecken allein auf ihrer gewohnten Trainingsstrecke und übermitteln das Ergebnis aus der Laufuhr oder der Lauf-App ans Onlineportal des Veranstalters. Mundal-Geschäftsführer Bernd Schilling fördert nicht nur die Fitness seiner Mitarbeiter, indem er die Kosten für Startgebühr und Laufkleidung übernimmt, sondern startet auch selbst im Halbmarathon. Seit Anfang des Jahres wird das Laufteam von Christiane Staudenecker organisiert, die ein beachtliches Team auf die Beine gestellt hat. 13 Mundal-Läufer stellen sich beim Einstein-Marathon der Herausforderung in verschiedenen Disziplinen und wollen insgesamt rund 160 Kilometer zurücklegen. Da die Teilnahme diesmal weltweit möglich ist, nimmt auch ein Mitarbeiter während seines Urlaubes in Polen am virtuellen Einstein-Marathon teil. Die Mundal-Läufer sind nach wie vor auch bei weiteren Laufveranstaltungen am Start und freuen sich jedes Mal, wenn ein Lauf gelungen ist. Dabei werden die Ziele immer ehrgeiziger.