Müll, Wildparker und illegale Badegäste sorgen für Probleme am Rißtisser See

Gut 70 Personen haben sich am Mittwochabend in der Haisterkircher Gemeindehalle zusammengefunden, um an der Gründungsversammlung des Fördervereins Kapelle Osterhofen teilzunehmen und sich zu informieren. Ziel des Vereins ist es, die Sanierung des kunsthistorisch so wertvollen Gebäudes voranzubringen.

Ortsvorsteherin Rosa Eisele freute sich über den ähnlich guten Besuch wie schon in der Woche zuvor, als das Pfarrhaus in Haisterkirch Thema war.