Muckenspritzer wählen neu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. April begrüßte Zunftmeister Lothar Raiber die Mitglieder der Muckenspritzergruppe zur Hauptversammlung im Gasthof Brauerei Schwanen in Ehingen. Er gab einen Rückblick auf die diesjährige Fasnet, die coronabedingt in anderer Form stattgefunden hat als üblich und bedankte sich bei allen, die durch ihr Mitwirken zu einem guten Gelingen beigetragen haben.

Kassiererin Carla Zoller trug den Kassenbericht vor, dessen korrekte Führung von den Kassenprüfern Erich Leichtle und Michael Spindler bestätigt wurde. Die Vorstandschaft wurde anschließend einstimmig entlastet. Zunftmeister Raiber bedankte sich, auch im Namen seiner Vorstandschaftskollegen, für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr.

In ihrem Amt bestätigt wurden Wolfgang Zeller als stellvertretender Zunftmeister sowie Susanne Singer als Schriftführerin. Als Ausschussmitglieder wurden gewählt: Gerd Schweizer, Günther Singer, Edith Raiber und Julia Weber. Erich Leichtle wurde als Kassenprüfer verabschiedet. Für ihn rückt Lazaros Mouratidis nach, der ab jetzt das Amt zusammen mit Michael Spindler für die nächsten drei Jahre inne hat.

Geschlossen wurde die Versammlung mit einem kräftigen Spritza-Muck!