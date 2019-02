Muckenspritzer erfreuen viele Kinder

„Besuchen Sie unseren jährlichen Löscheinsatz am Glombigen Donnerstag!“ wirbt die Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck für die Teilnahme an der alljährlichen Wiederkehr des der Ehinger Fasnet zugrundeliegenden Ereignisses. Viele fasnetbegeisterte Kinder durften es schon am Dienstagnachmittag im Hof des Narrrenstadels miterleben.

Ob wahr oder nicht, Hauptsache gut erfunden, wurde die Geschichte der in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Wasser auf Mücken zielenden Ehinger Feuerwehr zur Grundlage des heutigen umfangreichen Ehinger Fasnetsbrauchtums. Dieses für künftige Generationen zu erhalten, ist man in der Stadt bestrebt und tut alles, schon bei kleinen Kindern das Interesse am Dabeisein und Mitmachen zu wecken. Nichts ist dazu geeigneter als Aktionen, bei denen die zukünftigen kleinen Narren ganz nahe an die Figuren und ihre Aufführungen herangeführt werden.

Eine solche ist der berühmte Löschangriff der Muckenspritzer, wie er sich am 27. August 1859 um halb neun Uhr in der Frühe zugetragen haben soll. Viele Kinder und ihre Eltern fanden sich am Dienstag beim Narrenstadel ein, um zu erleben, wie es damals zuging, als ein angeblicher Brand in der unteren Kirche einen Feueralarm auslöste. Alles, was die Ehinger Feuerwehr aufzubieten hatte, wurde vor Ort geschickt, um den vermeintlichen Brand zu löschen.

Der heutigen Darstellung dient ein Modell der Liebfrauenkirche mit einem um deren Turm kreisenden Mückenschwarm überdimensionaler Größe. „Fuirio, 's brenndd“, tönte es laut über den Platz, kaum dass Spritzenmuckzunftmeister Volker Raiber die Geschichte aus der Mantz’schen Chronik erzählt und die Gestaltung der heutigen Aufführung erklärt hatte. In angemessener Geschwindigkeit kamen rotweißgekleidete, messingbehelmte und maskierte Feuerwehrmänner mit ihrem zweirädrigen Spritzenkarren dahergefahren und begannen mit aller Kraft zu pumpen. Der riesige Spritzenmuck, ihr Kommandant , stieg auf eine Leiter, um sich vom Erfolg des Einsatzes zu überzeugen. Nachdenklich griff er sich an den Kopf, als er feststellte, dass der vermeintliche Rauch aus der Turmspitze in Wahrheit eine gewaltige Menge ausschwärmender Ameisen war. In der Morgensonne tanzend erfreuten sie sich des Sommertags, der den Ehingern den Spottnamen „Muckenspritzer“ einbrachte in einer Zeit, als es üblich war, Nachbarorte mit einem solchen lächerlich darzustellen. Den Ehingern scheint dies nichts ausgemacht zu haben, gab es ihnen doch Gelegenheit, eine ausgiebige Fasnet daraus zu entwickeln.