Muckenspritzer besuchen Muckenspritzer

Social Media macht auch vor einem Traditionsverein, der nächstes Jahr das 160. Bestehen des Spritzenmucks feiert, nicht halt. So hatten die Muckenspritzer Mahlstetten ihren Namenskollegen aus Ehingen via You Tube ein großartig inszeniertes Video zukommen lassen und die Ehinger für die Grill-Pool-Challenge nominiert mit der Aufforderung, die Herausforderung anzunehmen – oder eine Einladung zum Grillen auszusprechen. Durch die anhaltende Trockenheit war für den Pool jedoch kein Wasser mehr übrig, sodass es nahelag, den Zunftrat von Mahlstetten zum 159. Geburtstag nach Ehingen einzuladen. Nach einer Stadtführung und einem Bierumtrunk – wie es sich für eine Bierkulturstadt gehört – fand ein gemütliches Beisammensein beim Spanferkelessen der Muckenspritzergruppe im Narrenstadl statt. Die Muckenspritzerzunft Mahlstetten, deren Namensgebung auf ein ähnliches Ereignis aus dem Jahr 1898 zurückzuführen ist, gehört zum Ring der „Narrenfreunde Heuberg“ und feierte 2018 im Rahmen des Ringtreffens ihr 25-jähriges Bestehen, bei dem auch die Ehinger Muckenspritzer am Umzug teilnahmen. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie freundschaftliche Verbundenheit gelebt wird.