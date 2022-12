Muckenspritzer beim Magischen Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich machten sich die Muckenspritzer auf den Weg nach Schloss Kaltenberg in der Nähe von Landsberg am Lech, um einen der wohl ungewöhnlichsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte Bayerns zu besuchen. Schon von weitem war der Schlossturm mitten im Wald zu erkennen.

Am Eingangstor angekommen, konnte man noch nicht einmal erahnen, in welche märchenhafte Welt die Besucher auf dem weitläufigen Gelände gleich eintauchen würden. Tausende Lichter setzten die vielen Marktstände, die Bühnen sowie Arena und Schloss spektakulär in Szene. Durch das funkelnde Lichtermeer spazierten zauberhafte Märchenwesen. Frau Holle ließ dicke weiße Flocken vom Himmel schneien, Aschenputtels böse Stiefmutter schritt durch den Zauberwald, der böse Wolf posierte mit Kindern für Selfies und zu jeder vollen Stunde las ein Erzähler aus Grimms Märchen vor.

Die Luft war erfüllt von 1001 Wohlgerüchen, die von den zahlreichen Markt- und Essensständen stammten. Speisen und Getränke hatten märchenhafte Namen wie Schlossbratwürstl und Gezupfte Sau oder Schneeweißchen und Rosenrot Glühwein. Jubelschreie, die die Bediensteten von sich gaben, wenn es ein paar Groschen Trinkgeld gab, erheiterten die Besucher jedes Mal aufs Neue.

Beeindruckt von diesem außergewöhnlichen Weihnachtsmarktbesuch und beladen mit holzgeschnitzten Tannenbäumen, Christbaumkugeln, handgemachten Likören und Alpaka-Socken ging es später am Abend zurück nach Hause.