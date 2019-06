„Mr. Energizer“ kommt zurück

Der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring hat den Vertrag mit dem US-Amerikaner Daniel Monteroso um eine weitere Saison verlängert und bringt damit den „Energizer“ aus der vergangenen Saison zurück nach Ehingen. „Die Fans können sich weiter über seine harte und spektakuläre Spielweise freuen“, teilten die Steeples am Freitag mit.

„Wir sind mehr als glücklich über die Rückkehr von Dan. Er ist ein absolut positiver Typ, der in keiner Sekunde im Training oder im Spiel weniger als 100 Prozent geben kann“, sagt Steeples-Trainer Domenik Reinboth, der sich besonders auch an die Schlussphase der vergangenen Saison erinnert. In jenen Wochen, als Seger Bonifant und Tim Hasbargen verletzt waren und ausfielen, habe Monteroso gezeigt, „was in ihm steckt“, so Reinboth. „Darauf möchten wir mit ihm aufbauen. Er kennt unsere Philosophie und wird weitere Schritte nach vorne machen.“

Durch die Vertragsverlängerung von Daniel Monteroso ist es dem Zweitligisten gelungen, neben Gianni Otto und Tim Hasbargen einen weiteren wichtigen Spieler aus der erfolgreichen Mannschaft der vergangenen Saison zu halten. Ebenfalls weiter dabei sind die jungen Spieler: Kevin Strangmeyer, Franky Aunitz und Dejan Puhali sind nun aus dem NBBL-Alter herausgewachsen, während Tim Martinez weiter für Ursprings U19 spielt und wie in der vergangenen Saison mit Einsätzen in der ProA an den Profibasketball herangeführt werden soll.

„Ich bin jetzt schon wieder total bereit, loszulegen. Ich freue mich riesig, erneut in Ehingen spielen zu dürfen“, sagt Daniel Monteroso. „Meine Mitspieler, die Fans und der gesamte Trainerstab haben mir einen tollen Start in meine Karriere ermöglicht. Besonders wieder mit Gianni, Tim und Kevin auf dem Feld zu stehen, macht die Vorfreude sehr groß“, sagt Monteroso mit Blick auf die kommende Saison in der Zweiten Basketball-Bundesliga.

Monteroso hatte in der abgelaufenen Spielzeit in der ProA im Durchschnitt 6,9 Punkte pro Spiel erzielt; in den Play-offs steigerte er seinen Schnitt auf 12,3 Punkte pro Begegnung. Seine statistisch beste Leistung bot der US-Amerikaner im letzten Saisonspiel in den Play-offs gegen Heidelberg: Mit 22 Zählern war er Top-Scorer der Partie.