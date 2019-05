Moving Shadows – ein Spiel mit Licht und Schatten

Es ist ganz einfach. Man fixiere relativ weit vorne an der Bühne eine graue Leinwand, ungefähr vier Meter hoch und sechs Meter breit, und werfe per Beamer Licht, Farben und Bilder von der hinteren Bühnenwand gegen die Leinwand. Die komplette Tiefe der Bühne überlasse man vier Tänzerinnen und vier Tänzern, die sich „Die Mobilés“ nennen, und die durch ihre genialen Bewegungen ihrem Namen alle Ehre machen.

Mit ihrer high-energy-Show „Moving Shadows“ verzauberten „Die Mobilés“ am Freitag das Ehinger Publikum, das den großen Saal der Lindenhalle komplett ausgefüllt hat. Gelungene Kultur war es schon deshalb, weil von klein bis über 80 alle Altersschichten vertreten waren.

Keiner der Begriffe wie Schattentheater, Shadowdance oder Schattenspiel vermag vollständig beschreiben, was da mit absoluter Präzision und Leichtigkeit präsentiert wurde. Begleitet von mitreißender Musik brachten die Akteure ihre Körper in zahllosen Variationen in die Show ein. Tanzend entwickelten sie Formationen, Gegenstände wie Autos, Stühle oder Badewannen, Tiere wie Elefanten oder Spinnen, und natürlich Bäume und Blumen. Durch wenige Bewegungen wurden die Schatten wieder zu Menschen. Trickreich, wenn einige der Künstler direkt an der Leinwand agieren, andere in der Nähe des Beamers. Hierdurch lassen sich die Größenverhältnisse variieren. Durch exakte Vermaßung der Bühne im Vorfeld der Show gelang es vorzüglich, winzig kleine Menschen mit riesigem Gegenüber sich austauschen zu lassen. Obwohl die Akteure mehrere Meter voneinander entfernt stehen, laufen ihre Bewegungen Hand in Hand ab.

Da erlebt man den Erdball in den Händen eines Menschen, und schon tun sich einige so zusammen, dass sie die Silhouette eines Bären darstellen. Gag am Rande: Die Augen des Bären leuchten hell. Ihre Weltreise führte „Die Mobilés“ nach Sydney zu den Kängurus, nach Hawaii zu den Hula Girls und nach Amerika, „I like to be in America“, die Musik war stets passend. Eine Bootsfahrt, Autofahrten wurden dargestellt, der Cowboy in Arizona mit seinen Saguaro-Kakteen. In Kanada wurde ein Baum gefällt, und in Anchorage, Alaska hat es geschneit, hallo Elch, hallo Michelle Shocked. Die Wärme kehrte in Griechenland wieder zurück auf die Leinwand, und in Paris stand plötzlich der Eiffelturm vor dem Publikum. Das Spiel mit den Größenverhältnissen tauchte immer wieder auf, und faszinierte jedes Mal von Neuem. Amüsant und kurzweilig gings durch die Themen, und man durfte immer gespannt sein, was sich als nächstes aus den Formationen entwickeln wird.

Da war Raum für lustige Geschichten und für zauberhafte Poesie, und Platz für Szenenapplaus. Als plötzlich einer der Tänzer vor die Leinwand tritt, beginnt er einen Tanz David gegen Goliath mit seinem Schattengegenüber, das sich direkt vor dem Beamer bewegt, und mit unglaublicher Präzision läuft die Kommunikation der Helden ab. Dinosaurier, Titanic und „Skyfall“, viele Menschen steigen aus einer mit einer Person besetzten Badewanne. Köstlich in jedem Detail, vielseitig die Ideen, verdientermaßen großer Jubel am Ende der Performance.