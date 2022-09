Motorradfahrerin stürzt mit einer Harley

Eine Frau erlitt am Sonntag bei einem Unfall mit ihrem Motorrad in Ehingen Verletzungen. Gegen 17 Uhr fuhr eine 25-Jährige auf der B 311. Beim Abbiegen auf die Münsinger Straße stürzte die Frau. Mögliche Ursache hierfür ist laut Polizeibericht ein Fehler beim Fahren, da sie alleine an dem Unfall beteiligt war. Hierbei erlitt sie Verletzungen an der Schulter. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt nun den Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an der Harley-Davidson auf 1000 Euro.