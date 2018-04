Motorradfahrer stürzt bei Berg

Ein Motorradfahrer ist nach einem Überholmanöver gestürzt und hat sich verletzt. Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr überholte ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad der Marke Honda auf der Strecke zwischen Nasgenstadt und Berg zwei Autos in einer langgezogenen Rechtskurve. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Er überschlug sich mehrfach im Grünstreifen. Der 18-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in eine naheliegende Klinik gebracht. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 4000 Euro.