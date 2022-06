Motorradfahrer kracht auf Auto

Am Montag verlor ein Mann in Ehingen die Kontrolle über seine Harley Davidson. Um 20 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B311. Von dort bog er auf die Riedlinger Straße in Richtung Biberach ein.

Dabei verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr quer über die Straße und stieß mit dem VW eines 33-Jährigen zusammen. Weiter lenkte er sein Zweirad einen mit Gras bewachsenen Hang hinauf. Dann stürzte er. Durch den Unfall erlitt der 49-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 18 000 Euro.