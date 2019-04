Motorradclub spendet gleich doppelt

Die Hauptversammlung des Motorradclubs Volkersheim hat traditionell in der „Krone“ in Volkersheim stattgefunden. Der Vorsitzende Florian Scheffold konnte zur diesjährigen Versammlung insgesamt 33 Mitglieder und acht Gäste begrüßen.

Scheffold eröffnete die Versammlung und hieß alle Mitglieder und Gäste willkommen, insbesondere Elvira Wäckerle vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm und Ortsvorsteher Rolf Betz.

Mit der Verlesung der Tagesordnung und einem Überblick über die Veranstaltungen und das Clubleben dankte er allen aktiven Mitgliedern und Helfern für ihr Interesse und ihren Einsatz zum Gelingen des Vereinsjahres.

Rückblickend verwies Scheffold auf die Sommerhütte im Pitztal Mitte Juni, auf der die Clubmitglieder die Berge bei schönem Wetter und nettem Beisammensein genossen. Der Silvestertag war insbesondere für Scheffold ein besonderer Tag. Er hat an diesem Tag seine Verlobte Rebekka standesamtlich geheiratet. Die Clubmitglieder feierten mit den beiden frisch Vermählten bis in die Morgenstunden. Der bereits sechste Winterzauber war, wie in den Jahren zuvor, ein voller Erfolg. Scheffold bedankte sich bei allen helfenden Händen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Der Erlös des Winterzaubers wurde dieses Jahr auf zwei Förderkreise aufgeteilt. Jeweils 600 Euro gingen an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm und an den Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm.

Beide lobten in ihren Ansprachen das Engagement des Motorradclubs. Beim Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder fließt die Spende in einen zweitägigen Ausflug nach Rust in den Europapark, bei dem sich die kleinen Patienten und ihre Familien eine Auszeit vom Klinikalltag gönnen können. An der Rettungswache in Ulm ist ein sogenannter Babymuck, ein auf Frühchen und krankgeborene Kinder spezialisierter Rettungswagen stationiert. Für diesen Rettungswagen wird eine neue Federung des Patiententisches benötigt, um die kleinen Patienten so schonend wie möglich zu transportieren. Diese Federung kostet 100 000 Euro und die Spende des Motorradclubs wird zur Finanzierung dieser Federung verwendet.

Der Vorsitzende hob in seiner Ansprache auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Motorradclub und dem Ortschaftsrat samt Ortsvorsteher hervor. Der Volkersheimer Ortschaftsrat habe einen Verteilerkasten genehmigt und die Kosten zur Installation übernommen. Der Verteilerkasten sei beim sechsten Winterzauber das erste Mal zum Einsatz gekommen und habe die Stromversorgung der einzelnen Hütten erheblich erleichtert, so Scheffold. Zum Schluss verwies Scheffold, auf die gegenwärtige Mitgliederanzahl von insgesamt 96 Mitgliedern. Im kommenden Jahr werde man wohl die magische Marke von 100 Mitgliedern knacken.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden folgten die Berichte der weiteren Vorstandsämter. Martin Betz als Kassierer blickte auf ein Jahr mit einem leichten Rückgang zurück. Dies lag an einigen kostenintensiven Ausgaben zur Ausstattung des Clubheims. Insgesamt verzeichnete Betz einen Verlust von rund 400 Euro gegenüber dem Vereinsjahr 2017. Die Kassenprüfer Daniel Jerg und Tim Laitenberger haben den Kassenstand geprüft und konnten keine Ungereimtheiten und eine gute Kassenführung feststellen.

Die Berichte des Schriftführers, des Sportleiters und der Verkehrsleiterin gaben den Anwesenden einen genauen Rückblick über die Ereignisse und Veranstaltungen des Vereinsjahres 2018.

Schriftführer Martin Dunkl informierte die Anwesenden über die Änderungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten in Bezug auf die seit Mai 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung. Zudem ehrte Dunkl langjährige Mitglieder des Clubs. Bernd Angele, Norbert Beck und Stefan Hummel sind schon 30 Jahre Mitglied im Motorradclub Volkersheim. Philipp Scheffold und Martin Dunkl können auf eine zehnjährige Mitgliedschaft zurückblicken. Sportleiter Christian Blersch konnte von mehreren Wanderungen in den deutschen und österreichischen Alpen berichten. Zudem nahmen die Clubmitglieder am Jedermannschießen in Ehingen teil und schlugen sich, laut Blersch recht wacker.

Verkehrsleiterin Ilona Hecht verzeichnete insgesamt neun Ausfahrten für das Vereinsjahr 2018. Insgesamt legten die Fahrer 53 000 Kilometer zurück. Hans-Martin Frech fuhr hiervon alleine mit seinen drei Motorrädern über 10 000 Kilometer und belegte den ersten Platz. Er bekam einen Gutschein im Wert von 50 Euro überreicht. Auf Platz zwei und drei folgten Hans Hecht und Anton Sauter, die ebenfalls einen Gutschein erhielten. Für 2019 seien bereits mehrere Ausfahrten in Planung, so die Verkehrsleiterin. Darunter die Fackelfahrt des Motorradclubs Kirchen und die Fahrt auf die Sommerhütte im Juni. Ortsvorsteher Rolf Betz dankte dem Motorradclub für die ausgerichteten Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Betz ergänzte, dass in diesem Jahr das Kreismusikfest in Kirchbierlingen stattfinden werde und bat den Motorradclub, dass dieser am Festumzug am Sonntag teilnehmen solle. Scheffold stimmte mit Betz überein und sagte zu, dass man intern die Teilnahme am Umzug diskutieren werde. Zum Schluss seiner Ansprache nahm Betz die Entlastung des Vorstands durch die Anwesenden vor.

Wie alle zwei Jahre fanden dieses Mal beim Motorradclub Volkersheim die Wahlen der Vorstandsmitglieder statt. Der bisherige Vorstand wurde in jedem Amt einstimmig wiedergewählt und setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Als Vorsitzender wurde Florian Scheffold und als sein Stellvertreter wurde Maximilian Scheffold wiedergewählt. Martin Betz bleibt Kassierer. Das Amt der Kasssenprüfer führen weiterhin Daniel Jerg und Tim Laitenberger aus. Schriftführer bleibt Martin Dunkl, Christian Blersch Sportleiter, Ilona Hecht Verkehrsleiterin und Beisitzer ist wie in den vergangenen Jahren Philipp Scheffold.