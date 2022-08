Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Motorradausfahrt der Kolpingfamilie haben sich zwölf Bikerinnen und Biker zusammengefunden, um gemeinsam auf Tour zu gehen. Unter der Führung von Thomas Sontheimer ging es über Bad Schussenried, Bad Waldsee, Wangen und Oberreute nach Sulzberg. Die trübe Sicht minderte ein wenig den Ausblick auf den Bregenzer Wald. Weiter ging es über Hittisau, Balderschwang zum Riedbergpass. Auf 1400 m Höhe fuhren wir in den Wolken. Über Fischen im Allgäu, am kleinen Albsee vorbei, Isny und Leutkirch ging es wieder nach Haus. Beim gemütlichen Ausklang in der Rose in Berg wurde die Ausfahrt nochmals Revue passiert.