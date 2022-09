Morgens mit dem Waldpädagogen unterwegs

Waldpädagoge Alexander Rothenbacher zieht am Sonntag, 25. September, im Morgengrauen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des „Wald Erleben“-Programmes los. Von 5.30 Uhr bis 9.30 Uhr erlebt man den Wald auf eine ganz andere Weise. Man lässt die Geräusche auf sich wirken und kann beobachten, wie alles so langsam erwacht. An der Waldhütte wartet im Anschluss ein leckeres Frühstück, damit wird der Morgen zum Genuss. Für die Lebensmittel wird ein Unkostenbeitrag von fünf Euro zusätzlich zu den Teilnahmegebühren verlangt.

Eingeladen sind Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Maienwäldle in Ulm-Söflingen. Dem Wetter angepasste Kleidung, festes Schuhwerk, Getränke und, wenn nötig, ein Vesper im Rucksack sollen mitgebracht werden.Anmeldungen werden per E-Mail über walderleben@alb-donau-kreis.de noch bis Donnerstag, 22. September, entgegen genommen.