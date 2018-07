Mordversuch: Frau will Ehemann vergiften

Wegen versuchten Mordes ermittelt die Ehinger Kriminalpolizei gegen eine 36-jährige Frau aus dem Raum Ehingen. Sie soll versucht haben, ihren Ehemann am Montagabend heimtückisch zu töten. Der zuständige Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm am Dienstag Haftbefehl gegen die Frau. Sie sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Wie der 41-jährige Ehemann der Polizei schilderte, hatte ihn seine Frau am Pfingstmontag zu einem Glas Sekt überredet, nachdem sie die drei gemeinsamen Kinder ins Bett gebracht hatten. Dem 41-Jährigen fiel noch der unangenehme Geschmack des Getränks auf, dann wurde ihm übel und er wurde bewusstlos. Als er das Bewusstsein wieder erlangte, bemerkte er, dass seine Frau versuchte, ihm mit einem Messer die Pulsadern aufzuschneiden. In Panik setzte er sich zur Wehr, konnte aus dem Haus flüchten und durch einen Nachbarn die Polizei verständigen lassen.

Die Polizisten nahmen die Frau kurz darauf fest; zu dieser Zeit war sie noch mit einem Messer bewaffnet. Der 41-Jährige wurde ärztlich behandelt, er hatte lediglich eine leichte Schnittwunde am Unterarm erlitten.

In der Wohnung fand die Polizei später eine leere Ampulle eines Narkotikums. Die Untersuchung der Sektgläser wird ergeben, ob dieses bei der Tat eingesetzt worden war. Die weiteren Ermittlungen sollen auch Aufschluss über das Tatmotiv geben. Die 36-Jährige erklärte, sich an nichts erinnern zu können.