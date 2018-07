Monteroso startet Profikarriere in Ehingen

Nach der Verpflichtung von drei deutschen Spielern hat der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring nun den ersten US-Amerikaner für die ProA-Saison 2018/19 unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Dan Monteroso kommt direkt vom College und wird bei den Steeples auf den Guard-Positionen spielen.

Mit 1,91 Metern und großer Athletik überzeugte der Absolvent der West Liberty University Steeples-Coach Domenik Reinboth. Dabei zeichnete sich im Laufe der Jahre Monterosos Profikarriere als Basketballer nicht unbedingt ab, denn neben Basketball spielte er über viele Jahre auch American Football. Mit Dan Monteroso wechselt ein ausgewiesener Scorer an die Donau. Das bewies er schon im Team der High School in seiner Heimatstadt St. Clairsville in Ohio. Mit insgesamt 2340 Punkten rangiert er unter den 20 besten Punktesammlern in der Geschichte des Bundesstates Ohio. Von der High School erfolgte der Wechsel ans College der Purdue University, doch lag hier sein Fokus auf American Football. Drei Jahre lang war er dort aktiv und spielte mit derzeitigen Akteuren der amerikanischen Profiliga (NFL) zusammen.

Den Basketball verlor Dan Monteroso nie aus den Augen. Als seine Einsatzzeiten beim Football im dritten Jahr in Purdue sanken, erinnerte er sich zurück an die nur wenige Minuten von seiner Heimatstadt entfernte West Liberty University, an der auch seine Eltern arbeiten. Drei Jahre später als gedacht und ziemlich unverhofft kam Monteroso so im Sommer 2016 wieder zum Basketball. An der West Liberty University startete er auf dem Parkett durch, als hätte es die Auszeit vom Basketball nie gegeben. Seine 17,1 Punkte und 5,6 Rebounds brachten ihm die Auszeichnung als Spieler des Jahres in seiner Region der NCAA Division II ein, die er ein Jahr später erneut erhielt. „Dass er nach dieser Pause direkt so überzeugt hat, war für uns auch ein Grund, ihn zu verpflichten“, so Trainer Reinboth.

In der vergangenen Saison steigerte der athletische Guard die Leistungen noch einmal. Mit 20,2 Punkten, 5,2 Rebounds und 3,2 Assists im Schnitt verhalf er den „Hilltoppers“, wie sein Team genannt wird, zum Gewinn der regionalen Meisterschaft. Den Gegnern war es kaum möglich, ihn zu stoppen, denn in allen 30 Spielen punktete er zweistellig. Im Viertelfinale der Meisterschaft in der Region Mountain East zeigte er seine wohl beste Partie gegen die West Virginia State University. Auf 40 Punkte, fünf Rebounds, vier Assists, drei Blocks und drei Steals kam Monteroso in diesem Spiel. „Dan ist ein harter Arbeiter, der im Spiel keinen Kontakt scheut und das Spiel schnell macht“, so Trainer Reinboth.

„Spektakuläre Spielweise“

Die Ehinger Fans dürfen sich auf einen athletischen Spieler freuen, der große Allround-Fähigkeiten besitzt und eine außergewöhnliche Vita mit zwei Sportarten und College-Abschlüssen vorweise, teilen die Steeples mit. „Die spektakuläre Spielweise des Linkshänders, bei der man den Football Hintergrund merkt, wird noch einige zum Staunen bringen“, sagt Reinboth. Der 24-Jährige US-Amerikaner selbst freut sich auf seine erste Basketball-Profistation in Europa beim Team Ehingen Urspring. „Ich bin sehr dankbar für diese tolle Möglichkeit, in Ehingen zu spielen und meine Basketball-Karriere in Europa zu starten. Ich bedanke mich bei meiner Familie, die mir dazu verholfen und alles für mich getan hat.“