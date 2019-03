Moll und Härting eröffnen ihre Uhrmacherwerkstatt

In das frühere Uhren- und Schmuckgeschäft ihrer Eltern Norbert und Viola Moll ist jetzt Vanessa Moll in der Schwanengasse/Ecke Gymnasiumstraße mit ihrem Partner Robert Härting eingezogen. Beide sind Uhrmachermeister und haben sich auf alte und kostbare Uhren spezialisiert.

„Wir verkaufen Uhren kleiner Hersteller, individuelle Stücke, bei denen die Qualität stimmt und die unseren Uhrmacheransprüchen genügen“, sagt Vanessa Moll, Uhrmacherin in der fünften Generation. Ganz neu nach Farbe riecht es im Haus, im zweiten Stock haben sich die beiden eine große Werkstatt eingerichtet, wo sie Taschenuhren, Regulatoren, mechanische Armbanduhren, alte Wecker wieder zum Laufen bringen. Beim Besuch der SZ ist es eine Uhr aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

Unser Beruf wird wieder stark nachgefragt, vor zehn Jahren war das noch ganz anders, als wir zur Meisterschule gegangen sind. Vanessa Moll

Omas Wohnzimmeruhr wartet noch auf die geschickten Hände der beiden Uhrmacher. Alte Ersatzteile, Dampfstrahler, Ultraschall, Lötgerät, Schleifmaschinen – alles in kleinen Dimensionen – sind neben dem Uhrmacherwerkzeug hier oben zu finden. Die Montage und Dienstage sind der Werkstatt vorbehalten, an den anderen Wochentagen werden sie im Ladengeschäft außer Uhren auch Schmuck – das ganze Schmuckspektrum eben – verkaufen, Perlen, hochwertige Trauringe. „Unser Beruf wird wieder stark nachgefragt, vor zehn Jahren war das noch ganz anders, als wir zur Meisterschule gegangen sind“, erklärt Vanessa Moll. Sie hat ihren Partner auf der Meisterschule in Würzburg – eine der drei in Deutschland noch existierenden Meisterschulen für Uhrmacher – kennengelernt.

Zum Uhrmacherhandwerk braucht man ein gutes Auge, Geschick und Detailfreude. Robert Härting

Robert Härting hatte schon immer eine Hand für alles Mechanische, Modellbau ist sein Hobby. „Zum Uhrmacherhandwerk braucht man ein gutes Auge, Geschick und Detailfreude“, sagt er. Beide Uhrmachermeister sind mit ihren Kollegen, die sie aus den verschiedenen Wirkungsstätten im In- und Ausland getroffen haben, gut vernetzt. „Man hilft sich gegenseitig, denn wir sind ja nicht mehr so viele“, sagen Vanessa Moll und Robert Härting.

Zwei Meistertsücke

Das Ladengeschäft in Ehingen haben sie mit antiken Möbeln ganz neu eingerichtet. Blickfang dort sind ihre beiden Meisterstücke, eine Uhr im Bauhausstil von Vanesa Moll, eine Uhr integriert in eine Welle mit dem Fujiyama im Hintergrund auf blaugemasertem Stein, der das Meer symbolisiert, das Meisterstück von Robert Härting.