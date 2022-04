Möbellager ist gut besucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gut besucht war der Tag der offenen Tür am neuen Standort des Möbellagers, das der Ehinger Freundeskreis für Migranten in der Röntgenstraße 3 in Ehingen betreibt. Beate Trapp, verantwortlich für dieses ehrenamtliche Angebot, hat mit ihren Helferinnen und Helfern gespendete Möbel wie Betten, Schränke, Essgarnituren, Sofas und diverse Kleinmöbel in einer Halle der Firma Bürk übersichtlich und ansprechend präsentiert.

Am Schausamstag war bei Kaffee und Kuchen auch Gelegenheit, sich über die Aktivitäten des Freundeskreises zu informieren und mit dem Vorstand und weiteren Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. Einen Schwerpunkt bildeten Fragen zur Unterstützung für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Der Freundeskreis setzt sich im Netzwerk der Ehinger Zivilgesellschaft mit der Organisation von Möbeln und Hausrat sowie mit ehrenamtlicher Sprachförderung ein. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen jeglicher Herkunft bei der Integration in Ehingen zu unterstützen. Es wird als Erfolg gesehen, dass sich viele MigrantInnen selbst engagieren, um ihre positiven Erfahrungen an neu Zuwandernde weiterzugeben.