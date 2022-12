Möbel Borst spendet an Ehinger Tafel

Schenken um anderen eine Freude zu machen. Genau das wollte Geschäftsführer Frank Hofmeister von Möbel Borst und spendete 200 Packungen Nudeln und 300 Weihnachtsstollen an die Tafel (Foto: Möbel Borst). Die Mitarbeiter schloss sich der Spendenaktion an und es gaben Schokolade, Kakao, Nutella, Marmelade, Honig, Zwieback und Pesto dazu. Ursula Reinhardt und Beate Dudik übergaben die Spenden an die Tafel und bedankten sich nochmal beim Möbel Borst und bei Frank Hofmeister.