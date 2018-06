Modestudio S schließt am 28. März

1986 hat Heidi Sättele das Modestudio S in Ehingen eröffnet. Doch die Krankheit ihres Mannes zwingt die Inhaberin dazu, das Geschäft am 28. März zu schließen. Für ihre Angestellte Laura Knupfer sucht sie derzeit einen neuen Job.

„Es liegt mir sehr am Herzen, dass in dieses Ladenlokal wieder ein gutes Geschäft einzieht“, sagt Heidi Sättele. Sie hat sich den Schritt, das Ehinger Geschäft zu schließen, nicht leicht gemacht. „Aber mein Mann ist krank und fällt daher aus und beide Geschäfte kann ich alleine mit drei Angestellten nicht führen.“ Jeden Tag fährt sie aktuell nach Wangen, um ihren Mann zu besuchen. Das Stammgeschäft in Laupheim, das sie im Oktober 1984 eröffnet hat und das sozusagen ihr Reich ist, bleibt bestehen.

Modegeschäft in Laupheim seit 31 Jahren

Vor 31 Jahren hat sich die gelernte Verkäuferin dazu entschlossen, ein Modegeschäft in Laupheim zu eröffnen. Auch ihr Mann wollte einsteigen. So mietete das Paar 1986 den Laden in der Schwanengasse in Ehingen an. „Damit jeder sein eigenes Reich hat“, erklärt Heidi Sättele den Schritt. Gemeinsam mit den Patenkindern betrieben Franz und Heidi Sättele fortan die Läden und verkauften „Mode, die für jedes Alter tragbar ist“. 2013 stieß Laura Knupfer als Verkäuferin für den Laden in Ehingen dazu.

Frühjahrs- und Herbstmodenschauen im Adler mit den Tänzerinnen von Sabine Raasch als Models oder Events rund um Mode hat die Inhaberin in den vergangenen Jahren für ihre Kunden auf die Beine gestellt. „Wir haben nichts Schlechtes erlebt in den Jahren in Ehingen“, versichert Heidi Sättele.

Kurzfristig ist nun die Entscheidung gefallen, das Geschäft zu schließen. Am 31. Dezember 2014 hat sie das Mietverhältnis gekündigt. Mit der Schließung muss sie sich auch von ihrer Ehinger Mitarbeiterin Laura Knupfer trennen. Doch gemeinsam mit ihr ruft sie nun bei Mitbewerbern an, um die junge Frau gut unterzubringen. „Sie ist zuverlässig und ehrlich und ich wünsche mir, dass sie möglichst bald etwas findet.“ Auch für das 180 Quadratmeter große Geschäft sucht sie einen Nachmieter, denn der Mietvertrag läuft noch bis Ende des Jahres.

Ausverkauf beginnt im März

Weil Heidi Sättele die Frühjahrsmode im Dezember schon für ihre beiden Geschäfte bestellt hatte, wird es in Ehingen in den kommenden Wochen einen Ausverkauf der Ware geben. Dieser wird voraussichtlich Anfang März beginnen.

Ihre Stammkunden wird Heidi Sättele alle noch persönlich anschreiben und ihre Situation schildern. „Wir gehen wirklich nicht gerne aus Ehingen weg und hoffen, dass unsere Kunden uns treu bleiben.“