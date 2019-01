Moderner Jazz in der Ehinger „Linde“

Das erste Konzert des Jazzclub Ehingen im neuen Jahr 2019 steht kurz bevor: Die Band „Quintessence“ spielt am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in der „Linde“ in Ehingen modernen zeitgenössischen Jazz. Francois Heun am Saxophon, Max Diller (Trompete/ Flügelhorn), Samuel Gapp am Piano, Vincent Niessen (Bass) und Jonas Kaltenbach (Schlagzeug) stehen für einen interessanten Mix aus treibenden Grooves, sphärischen Klangflächen, vereint mit virtuosen Bläserpassagen und waghalsigen Soli. Stets auf der Suche nach der gemeinsamen Essenz ihrer Ideen, verschmelzen Elemente aus Rock, Modern Jazz und Avantgarde und verbinden sich zu einer eigenen Sprache und Klangästhetik.

Die Band hat sich im Jahr 2015 gegründet, ihre Mitglieder studieren Jazz an den Musikhochschulen in Mainz, Köln und Dresden. Der Eintritt für das Konzert kostet 14 Euro, ermäßigt zehn Euro, der Eintritt für Jazzclub-Mitglieder ist frei. Konzertbesucher, die auch etwas essen möchten, werden gebeten, bereits um 19 Uhr da zu sein.