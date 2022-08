Die mobile Problemstoffsammlung im Alb-Donau-Kreis startet am Freitag, 9. September. das teilt das Landratsamt in einem Presseschreiben mit.

Ob Spraydosen, Halogenlampen oder Elektrokleingeräte – das Schadstoffmobil nimmt in den Städten und Gemeinden des Alb-Donau-Kreises kostenlos alle Abfälle mit, die den Boden, die Luft oder Wasser stark verunreinigen sowie besonders gesundheitsgefährlich sein können. Die mobile Problemstoffsammlung startet am Freitag, 9. September. Als erste Station hält das Schadstoffmobil von 13 Uhr bis 13.20 Uhr in Amstetten-Schalkstetten am Schulhaus. Die Sammelaktion läuft bis zum 19. November.

Diese Problemstoffe werden am Schadstoffmobil angenommen: Lösungsmittelhaltige, flüssige Altfarben und Altlacke, Klebemittel, Haushaltsreiniger aller Art, Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Energiesparlampen, Spraydosen (nicht restentleert), Holzschutzmittel, Pestizide, Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, Fotochemikalien, Kühl- und Bremsflüssigkeiten aus Kraftfahrzeugen, Verunreinigtes Altöl, Quecksilberhaltige Stoffe (Thermometer, Schalter), Batterien aller Art, PBC-haltige Kleinkondensatoren und Elektrokleingeräte.

Die Abfälle sollten möglichst im Originalbehälter an die Sammelstelle gebracht werden. Unverschlossene oder defekte Behälter können bei der Annahme abgelehnt werden. Die Behälter dürfen ein Gewicht von 60 Kilogramm und ein Volumen von 60 Litern nicht überschreiten. Aus Sicherheitsgründen – vor allem wegen spielender Kinder – dürfen Problemabfälle nicht Stunden vor Ankunft des Mobils an der Sammelstelle deponiert werden. Weitere Haltestellen des Schadstoffmobils sind online unter www.aw-adk.de einsehbar.