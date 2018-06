Mitreißende Gitarren-Musik in Ehingen

Die Roman Spilek Band spielt ehrliche, mitreißende Gitarren-Musik, die sich ihrer Wurzeln im Blues bewusst wird, ohne sich darauf zu beschränken. Sie tritt am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr im Bistro „Villa Max“ in Ehingen auf.

Die Songs aus der Feder des deutsch-französisch-slowenischen Gitarristen basieren dabei auf groovenden Rhythmen, einem Sinn für Melodien und dem gewissen Pop-Appeal. Unter die eigenen Kompositionen mischen sich tanzbare Funk- und Soul-Klassiker, die durch die Stimme von Kim Hofmann einen ganz neuen Esprit erhalten.

Seine Mitmusiker hat Roman Spilek an der Musikhochschule Stuttgart kennengelernt, wo er von 2010 bis 2014 E-Gitarre bei Werner Acker studiert hat. 2015 besuchte Roman Spilek den renommierten Popkurs an der Musikhochschule Hamburg, kam in Kontakt mit Musikern aus ganz Europa und erhielt Unterricht bei dem deutschen Ausnahmegitarristen Peter Weihe und dem amerikanischen Jazzgitarristen Ed Harris. Nach seiner eigenen Aussage sei ihm das Musikerdasein durch seinen Vater Michael Spilek in die Wiege gelegt worden. „Er hat bei mir die Lust aufs Musizieren geweckt zuerst am Schlagzeug, dann an der Gitarre.“

Roman Spilek spielt Konzerte in ganz Deutschland, war aber auch schon auf Bühnen in Frankreich, der Schweiz und für ihn als Beatles-Fan besonders bedeutend, in London zu sehen. Im September 2014 erschien das Live-Album der Roman Spilek Band „Live“, das es gleich auf das Blues-Label „stormy monday records“ geschafft hat.